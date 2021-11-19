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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يتفقد مبنى مركز الابتكار وريادة الأعمال

محمود المتيني رئيس
محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

تفقد ، أمس ،  أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مبنى I Hub الجديد ( مركز الابتكار و ريادة الأعمال )  ، يرافقه أعضاء مجلس الجامعة والذي يضم أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ،أ.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأ.د. احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق وعضو مجلس الجامعة ، والسادة عمداء الكليات، إلي جانب أعضاء قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة .

أكد أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة أن الزيارة تأتى توطئة للافتتاح الرسمي لمركز الابتكار و ريادة الأعمال و الذي يضم أيضاً مركز تهيئة المسار الوظيفي و التوظيف للطلاب و مركز تدريب و تنمية مهارات هيئة التدريس و الهيئة المعاونة في منظومة ثلاثية واحدة و متكاملة لأول مره تهدف إلي تلاقي المسارات و البحث و الاستثمار الأمثل في الطاقات الإبداعية المتواجدة بكثافة بجامعة عين شمس.

مضيفا أن الزيارة تهدف الي التوعية الداخلية بالجامعة بجميع قطاعاتها و كلياتها و مراكزها إلى ميلاد هذا الكيان الجديد داخل الجامعة بصورته و فلسفته التي تهدف إلى الابتكار و الابداع و تنمية المهارات و رعايه الموهوبين و ريادة الأعمال وصولاً للشركات الناشئة و ربط المجتمع الاكاديمي بالصناعة و الزراعة و متطلبات سوق العمل المتغير باستمرار مباشرة.

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من جانبه أكد أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن I Hub  يمكنه أن يعمل على  سد الفجوة بين المناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل من تنمية مهارات الطلاب والمتدربين .

وأشار ا.د  ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى  أن ال I Hub بجامعة عين شمس  سيتخصص فى  أعمال الابتكارات وريادة الأعمال و تدريب أعضاء هيئة التدريس و التسويق لكل ما هو متعلق بمجالات التوظيف بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأوضح أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أن مبنى الـ  I Hub  تم انشائه على مساحة ٨٠٠٠ آلاف متر مربع متخصص في ثلاث مراكز وهم مركز الابتكار  والمشرف العام عليه هو الاستاذ الدكتور ضياء خليل والمدير  التنفيذى الدكتور محمد البحيرى والدكتورة وئام محمود نائب لمدير مركز الابتكار ومركز التدريب والتطوير والمسئول عنه ا.د نيفين عاصم ومركز التوظيف  والمسئول عن الدكتور أيمن فريد.

جامعة عين شمس كز الابتكار و ريادة الأعمال محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس للافتتاح الرسمي لمركز الابتكار

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