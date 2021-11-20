نظرة شاملة عن هوندا HR-V موديل 2021 في عمان .. صور

تنتمي هوندا HR-V موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الكروس اوفر، حيث تقدم داخل السوق العماني عبر باقة من التجهيزات الفنية، والتي تضم حزمة من عناصر دعم قائد المركبة، بالاضافة إلى برامج الحماية، و انظمة الرفاهية ايضا.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن هوندا HR-V موديل 2021 واسعارها في السوق العماني.

الاداء الفني لمحرك السيارة هوندا HR-V موديل 2021

دعمت السيرة هوندا HR-V موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، سعة 1800 سي سي، يستطيع انت ينتج قوة قدرها 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران 172 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

تسارع السيارة هوندا HR-V موديل 2021

من خلال الامكانيات الفنية المطروحة فيمكن للسيارة هوندا HR-V موديل 2021 أن تتسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة.

قياسات السيارة هوندا HR-V موديل 2021

ترتكز السيارة على قاعدة بطول 2.610 متر مدعومة بجنوط رياضية انيقة ، مع نسبة طول كلي تقدر بـ 4.348 متر، وبعرض يبلغ 1.772 متر، و 1.605 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 688 لتر.

وسائل الحماية والامان للسيارة هوندا HR-V موديل 2021

تضم السيارة باقة من تجهيزات الحماية والامان ومنها فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وخاصية دعم الفرامل BA، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، والتحكم الديناميكي للثبات، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وفرامل يد الكترونية، ومنظومة الوسائد الهوائية، وقفل مركزي، ونوافذ كهربائية، ومثبت سرعة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تفعيل وايقاف المحرك، إلى جانب باقة من وسائل الرفاهية والتحكم.

أسعار السيارة هوندا HR-V موديل 2021 في السوق العماني

الفئة الأولى هوندا HR-V 2021 1.8 i-VTEC DX بسعر 6.500 ريال.

الفئة الثانية هوندا HR-V 2021 1.8 i-VTEC LX بسعر 8 الاف ريال.

الفئة الثالثة هوندا HR-V 2021 1.8 i-VTEC EX بسعر 8.900 ريال.