عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم نحضر الفرح.. شقيق بيج رامي يؤكد صحة زواج بطل مستر أولمبيا

بيج رامي
بيج رامي

أكد محمد السبيعي، شقيق بطل مستر أولمبيا «بيج رامي»، صحة ارتباط شقيقه «بيج رامي» من زوجة ثانية من مدينة الإسكندرية وأقام حفلاً هناك بإحدى فنادق الإسكندرية، مشيراً إلى أنهم لم يحضروا الحفل.

بيج رامي يدخل عالم التمثيل في رمضان المقبل

"بيج رامى" يستعرض قوة عضلاته .. ومحمد هنيدى يعلق : عضلة الباي فيها مشكلة

وأضاف، محمد السبيعي، لـ «صدى البلد» أن شقيقه بيج رامي استشارهم برغبته في الارتباط من زوجته الثانية لكنهم جميعاً رفضوا أن يتزوج زيجة ثانية، لافتاً إلى أنه له أسبابه الخاصة التي يحتفظ بها، وفي النهاية قرر الارتباط على سنة الله ورسوله.

وفي سياق متصل، سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول زواج بطل مستر أولمبيا «بيج رامي»، وأن كثيراً من رواد السوشيال ميديا يروون أن بطل مستر أولمبيا لم يفعل شيئاً محرماً وأنه تزوج على سُنة الله ورسوله. 

التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا مستر أولمبي مدينة الإسكندرية بطل مستر أولمبيا مستر أولمبيا أسرة بيج رامى

موضوعات متعلقة

الزواوي: فوز كفر الشيخ على المنصورة جاء في توقيت مهم.. والقادم أفضل

رئيس مدينة بيلا بـ كفر الشيخ يطلق حملة لتسوية وتمهيد الطرق الداخلية

طرق عصرية ومشروعات قومية.. إنجازات الرئيس السيسي تشرق في كفر الشيخ.. شاهد

لمواجهة الطقس السيئ.. مديرية شباب كفر الشيخ تعلن تفعيل غرفة العمليات المركزية

محافظ كفر الشيخ يعلن الطوارئ وانعقاد مستمر لغرف العمليات لمواجهة الطقس السيئ

السيطرة على حريق بمخزن مطعم في كفر الشيخ

أول رسالة ماجستير في مجال «النانوفيبر» بـ جامعة كفر الشيخ.. صور

«مستقبل وطن» كفر الشيخ: لقاءات المواطنين والنواب تحظى باهتمام كبير من الحزب

ترشيحاتنا

الباز عن وقف الموسيقيين لـ مؤدي المهرجانات: هاني شاكر منع تنظيما من العصابات

خالد سرحان: شخصية رفعت الدهبي بـ "اللي مالوش كبير" تعبتني.. فيديو

كامالا هاريس.. حكاية امرأة تولت رئاسة أمريكا ساعة وربع .. ماذا فعلت ؟

شكري يطرح ملف سد النهضة في اجتماع أثينا: موقف مصر ثابت بشأن أمنها المائي

لم نحضر الفرح.. شقيق بيج رامي يؤكد صحة زواج بطل مستر أولمبيا

بايرن ميونخ يتأخر أمام أوجسبورج بهدفين لهدف في الدوري الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

لم نحضر الفرح.. شقيق بيج رامي يؤكد صحة زواج بطل مستر أولمبيا

التنمية المحلية: تعطيل الدراسة في ٧ محافظات لحين توقف سقوط الأمطار

القصة الكاملة .. شاهد "البوست" المتسبب في انتشار شائعة وفاة وزير التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة محسن .. صور

مأساة أسرة في كرداسة.. أطفال يتناولون اللحوم "نية" ويتعرضون لحالات تنمر لا تنتهي

كيف يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرحاض وما علاقته بالاغتصاب؟

أزمات وخناقات في حياة باسم سمرة.. ماذا حدث داخل الكباريه؟

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ