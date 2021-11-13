"بيج رامى" يستعرض قوة عضلاته .. ومحمد هنيدى يعلق : عضلة الباي فيها مشكلة

نشر رامي السبيعي الشهير بـ « بيج رامي » ، عدة صور له يستعرض قوة عضلاته ، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق الفنان محمد هنيدى قائلا “ في مشكلة في عضلة الباي خلف السمانة الشمالية يا رامي محتاجه تزيد خمسة جرام عشان تبقى قد السمانة الجنوبية ”.

ويذكر أن استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، الكابتن رامي السبيعي الشهير بـ «بيج رامي»، ابن قرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ، وبطل «مستر أولمبيا» للعام الثاني على التوالي، بديوان عام المحافظة، للمشاركة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وتكريمه بمسقط رأسه بمدينة برج البرلس.

وشهد مبنى ديوان عام محافظة كفر الشيخ، تعليق الزينة والأضواء وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، احتفالاً وابتهاجًا بذكرى العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، والذي يوافق الرابع من نوفمبر من كل عام.

وتحتفل محافظة كفر الشيخ، كل عام، بعيدها القومي، والذي يوافق الرابع من نوفمبر، ويتواكب مع معركة البرلس البحرية، التي قامت صباح 4 نوفمبر 1956 أمام شاطئ بحيرة البرلس، مصر عندما هاجمت بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية.