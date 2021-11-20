بخطوات سريعة.. علاج الهالات السوداء الوراثية

يعتبر علاج الهالات السوداء الوراثية أمر محير للكثير من الفتيات والشباب أيضا، وإن كانت الهالات السوداء لديك منذ ولادتك او ظهرت مؤخرا فقد تتدخل الوراثة في ظهورها، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز طرق لعلاج الهالات السوداء الوراثية .

علاج الهالات السوداء الوراثية

كيف اعرف أن الهالات السوداء وراثية

ويتساءل البعض حول أسباب ظهور الهالات السوداء؛ حيث ان الهالات الوراثية قد يصعب علاجها بالكريمات، والوصفات المنزلية، وقد يحتاج فيها المريض إلى اللجوء للجراحة او حقن الفيلر للتخلص منها نهائيا، لذا يأتي السؤال هنا كيف اعرف أن الهالات السوداء وراثية .



لإزالة الهالات السوداء بالعين بشكل دائم قد تحتاج لمعرفة ما إن كانت وراثية أو بسبب عوامل تعرض لها الجسم، ويمكن للناس تطوير الهالات السوداء للعين لعدة أسباب مختلفة، وتشمل :

عوامل وراثية

وجود الميلانين في طبقة الجلد من الجلد

فرط التصبغ التالي للالتهابات

ثانوية للأكزيما أو الحساسية

فقر دم

عادات نمط الحياة

تورم في العين

وجود أوعية دموية على سطح الجلد

التظليل بسبب الجلد الرقيق

بعض عوامل نمط الحياة التي قد تؤثر على ظهور الهالات السوداء بالعين تشمل:

قلة النوم

ضغط عصبى

الإفراط في تناول الكحول

التدخين



ويمكن تغيير بعض عوامل نمط الحياة لتحسين الصحة وتقليل ظهور الهالات السوداء بالعين. ومع ذلك ، لا يمكن لأي شخص تعديل بعض العوامل الأخرى، مثل الجينات، ولكن يمكن معرفة ما إن كانت وراثية أم لا عبر استخدام المنتجات أو الأساليب لتقليل ظهور الهالات السوداء بالعين، وبالرغم من قد لا يتمكنون من التخلص منها كليًا أو نهائيًا.



ولا تضر الهالات السوداء تحت العين بصحة الإنسان ، لكن قد يختار بعض الأشخاص استشارة طبيب أو طبيب أمراض جلدية لأغراض تجميلية، وقد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم ان يحاولوا علاج الأسباب الرئيسية للتخلص من الهالات السوداء بالعين .



ويمكن لطبيب أو طبيب أمراض جلدية أن يساعد في تشخيص وتصنيف ما إن كانت الهالات السوداء بالعين وراثية أم لا ، مما يساعد الناس على اختيار العلاج الأنسب أو تغيير نمط الحياة، يمكن للأطباء أيضًا مساعدة من يعانون من الهالات السوداء في إدارة توقعاتهم حول فعالية العلاج .



ومعظم علاجات الهالات السوداء تتطلب شهورًا من الاستخدام اليومي قبل أن يلاحظ الشخص التغيير. في بعض هناك العديد من العلاجات المعروفة بفاعليتها في التخلص وعلاج الهالات نهائيا، مثل الضوء النبضي المكثف ، والترددات الراديوية ، والليزر Q-switched ، والليزر الصبغي النبضي، وهناك ايضا بعض التقنيات التي شهدت فاعلية كبيرة في علاج مشكلة الهالات السوداء ، مثل :

التقشير الكيميائي

حشو الأنسجة الرخوة جل حمض الهيالورونيك

نقل الدهون

الجراحة

علاج الهالات السوداء الوراثية



علاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة

بمجرد أن يفهم الشخص سبب ظهور الهالات السوداء تحت أعينه ، يمكنه اختيار علاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة المناسب لحالته؛ حيث يلجأ البعض بأن يغير بعض الناس عاداتهم الحياتية ، بينما يلجأ آخرون إلى العلاجات والمنتجات التي يجدونها في متاجر التجميل.



وعلى الرغم من أن هذه علاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة آمنة، إلا أن معظم هذه العلاجات المنزلية قد تكون غير فعالة، وقد لا يتمكن الأشخاص من إزالة الهالات السوداء بالعين تمامًا ، ولكن يمكن أن تساعد العديد من الأساليب والعلاجات في تقليل ظهورها، ومن أبرزها :



1- الحصول على قسط كاف من النوم

يلاحظ بعض الناس الهالات السوداء بالعين عندما يمرون بفترات نوم منخفضة الجودة. قلة النوم قد تؤدي إلى تفاقم الهالات السوداء بالعين، وهناك دراسات محدودة أظهرت أن الراحة والصحة العامة الجيدة تساعد في علاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة .



2- رفع الرأس أثناء النوم :

الأشخاص الذين يعانون من سواد الجلد تحت عيونهم في الصباح والذي يتلاشى قليلاً طوال اليوم قد يكون لديهم زيادة في الأوعية الدموية أو الأوعية الدموية حول أعينهم. يمكن أن يكون اللون الغامق أيضًا نتيجة التورم، ويمكن علاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة عن طريق رفع الرأس أثناء النوم ، ينتقل الدم بعيدًا عن الرأس والوجه وقد يقلل التورم ويقلل اللون الداكن تحت العينين



3- وضع الكمادات الباردة :

قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الأوعية الدموية تحت أعينهم من استخدام الكمادات الباردة، ويمكن للكمادات الباردة أن تضيق الأوعية الدموية حول العينين ، مما يقلل من ظهورها على سطح الجلد. يمكن أن تقلل الكمادات أيضًا من التورم حول العينين لعلاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة.



4- التقليل من التعرض للشمس :

ويمكن تقليل الهالات السوداء بالعين عن طريق حماية بشرتك من أشعة الشمس. يمكن أن تؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى تفاقم الهالات السوداء للعينين، يمكن للحماية باستخدام النظارات الشمسية والمرطبات مع واقيات الشمس والقبعات أن تحمي البشرة من أشعة الشمس وتمنع تفاقم الهالات السوداء بالعين.



5- شرائح الخيار وأكياس الشاي :

ويمكن لشرائح الخيار على عيونهم لتقليل وعلاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة.؛ حيث أن شرائح الخيار قد تحسن التورم الناتج عن النوم أو الأكزيما أو الحساسية، ويمكن لأكياس الشاي ان تقوم بنفس المفعول أيضا؛ حيث أن الكافيين يقوم بتسريع تدفق الدم عبر الأوعية الدموية حول العينين ويمكن أن يعطي مظهرًا شابًا ونضرًا للبشرة.



6- فيتامين سي :

ويزيد فيتامين سي من إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى تقليل ركود الدم ، مما قد يؤدي إلى تغير اللون وعلاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة.





7- فيتامين ك :

وقام الباحثون بتقييم فعالية ضمادة العين المضادة للتجاعيد والمظلمة التي تحتوي على 3% كافيين و 1٪ فيتامين ك، ولاحظ الباحثون انخفاضًا في ظهور وعلاج الهالات السوداء تحت العين بطريقة سريعة.



8- الكونسيلر والماكياج :

يختار بعض الناس استخدامها المكياج لإخفاء الهالات السوداء؛ حيث يمكن لكريم الأساس المعدني إخفاء البقع الداكنة تحت العينين، بالإضافة إلى ان وضع الهايلايتر يساعد في عكس الضوء بعيدًا عن الجلد ويمكن أن يحسن مظهر الهالات السوداء.



العلاج النهائي للهالات السوداء

لحسن الحظ ، هناك العديد من طرق العلاج النهائى للهالات السوداء، والتي يمكنك تجربتها للتخلص من الهالات الموجودة تحت عينيك. يمكن لبعض العلاجات التخلص من الهالات تمامًا ، في حين أن بعض العلاجات الآخرى أن تجعلها أقل وضوحًا بشكل ملحوظ.



ويمكن للطبيب تحديد العلاج النهائي للهالات السوداء بحسب الأسباب والحالة، فإذا كانت ناتجة عن الإجهاد فيصف الطبيب بعض الفيتامينات لكي تختفي، إما إذا كانت دائمة ولأسباب وراثية فهناك طرق مختلفة لعلاجها، وهو ما نقوم بمناقشته في السطور التالية..



1- الجراحة :

وفي الحالات الأكثر خطورة ، قد يقرر الطبيب الجراحة هي الخيار الأفضل لأنه العلاج النهائي للهالات السوداء، وهناك العديد من الطرق الجراحية المختلفة المتاحة لعلاج الهالات السوداء تحت عينيك. على سبيل المثال ، يمكنك حقنها بالدهون تحت الجلد الرقيق لإزالة شفافيتها ، وبالتالي التخلص من الأكياس الموجودة على الجفون، وهناك أيضًا عملية لإزالة الانتفاخات تحت العين جراحيًا من أجل تحقيق صحة ومظهر أفضل للعينين.



2- زيت جوز الهند :

ويعتبر زيت جوز الهند من طرق العلاج النهائي للهالات السوداء، يشتمل الحل الطبيعي الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية لعلاج الهالات السوداء

تحت العين، ويعتمد على فرك بزيت جوز الهند على المنطقة المصابة. سيؤدي ذلك إلى ترطيب البشرة وإضافة العناصر الغذائية والفيتامينات الحيوية.



3- قناع القهوة :

يمكن أن تكون القهوة والشوكولاتة مفيدة لك بجرعات صغيرة ، ويمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لدمك. اصنعي قناع وجه من كميات متساوية من القهوة والشوكولاتة والعسل واتركيه على وجهك لمدة 15 دقيقة. بمجرد غسله من عينيك ، سيزيد من تدفق الدم حول المنطقة ويقلل بشكل كبير من الهالات السوداء التي تراها .



4- حشو الفيلر :

يمكنك الاستثمار في حل دائم للتخلص من الهالات السوداء والأكياس تحت عينيك.؛ حيث يمكن حشو الفيلر تحت العين ان يقدم العلاج النهائي للهالات السوداء، وهي عبارة عن عملية حقن بسيطة وسريعة .

علاج الهالات السوداء الوراثية



علاج الهالات السوداء الشديدة

ويمكن علاج الهالات السوداء الشديدة بالعين ، إلا أن الكثير من الناس يبحثون عن طرق لمعالجتها أو إخفائها. ومع ذلك ، قد لا يكون من الممكن إزالتها تمامًا، أو التخلص منها نهائيا .



وقد يعتقد بعض الأشخاص أن علاج الهالات السوداء الشديدة تحت أعينهم تحدث عندما يكونوا متعبين او تظهر عند التقدم في العمر، إلا ان علاج الهالات السوداء الشديدة يعتمد بشكل أكبر على العلاجات والكريمات المتاحة التي يمكن أن تقلل من ظهور الهالات السوداء الشديدة، و تشمل :

1- كريمات الريتينويد :

يمكن أيضًا أن تساعد كريمات الريتينويد الموجودة في متاجر التجميل على إنتاج الكولاجين، وتحسين وعلاج الهالات السوداء الشديدة بالعين. تعمل الكريمات المشتقة من فيتامين أ أيضًا على تقليل محتوى الميلانين في الجلد؛ حيث أن الميلانين هو ما يعطي البشرة لونها، وتعتبر كريمات الريتينويد ليست مناسبة للجميع. يجب على الناس التحدث إلى طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية قبل استخدام كريمات الريتينويد.



2- كريمات الهيدروكينون وحمض الكوجيك والأربوتين :

الهيدروكينون وحمض الكوجيك والأربوتين مركبات تعطل إنتاج الميلانين في الجلد، ويمكن أن تكون التركيزات المنخفضة من الهيدروكينون وحمض الكوجيك فعالة في علاج الهالات السوداء الشديدة لدى بعض الأشخاص، ولكن التركيزات العالية يمكن أن تسبب فرط تصبغ للبشرة وهو أمر مقلق، لذا يجب إستشارة الطبيب حول الجرعات المناسبة.



3- الجراحة :

وفي الحالات الأكثر خطورة ، قد يقرر الطبيب الجراحة في علاج الهالات السوداء الشديدة ، وهناك العديد من الطرق الجراحية المختلفة المتاحة لعلاج الهالات السوداء تحت عينيك. على سبيل المثال ، يمكنك حقنها بالدهون تحت الجلد الرقيق لإزالة شفافيتها ، وبالتالي التخلص من الأكياس الموجودة على الجفون، وهناك أيضًا عملية لإزالة الانتفاخات تحت العين جراحيًا من أجل تحقيق صحة ومظهر أفضل للعينين.



4- حشو الفيلر :

يمكنك الاستثمار في حل دائم للتخلص من الهالات السوداء والأكياس تحت عينيك.؛ حيث يمكن حشو الفيلر تحت العين ان يقوم علاج الهالات السوداء الشديدة، وهي عبارة عن عملية حقن بسيطة وسريعة .

** مصدر الخبر من مواقع : drchristopherzoumalan | medicalnewstoday