رئيس مياه القاهرة يتابع تنفيذ خطة مواجهة تجمعات الأمطار

قام المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى ، بجولة تفقدية لمواقع تمركز سيارات شفاطات المياه التابعة للشركة ، استعدادا لسقوط الأمطار وفق الخطة التى تم إعدادها مسبقا بمناطق والمحاور الرئيسية، والمناطق الاكثر انحدارا وعرضة لتجمع مياه الامطار بها، فى ظل استعدادات شركة مياه الشرب بالقاهرة للتصدى للتقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة التى نوهت عنها الارصاد الجوية.

وقال في بيان له اليوم، إن معدات الشركة باطقم الصيانة والسائقين والفنيين جاهزة لدعم الشركات الأخرى التى تتعرض لأمطار كثيفة خلال فترة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد حاليا، مؤكدا أن هناك تواصل مستمر مع غرفة العمليات بالشركة القابضة ومحافظة القاهرة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه قد تم وضع خطة مسبقاً لمواجهة اى أزمات تتنتج عن تراكم مياه الامطار وان شركة مياه الشرب بالقاهرة اعدت اسطول كامل من سيارات شفط ورفع المياه و الشركة بالتعاون مع الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحى للقاهرة ومحافظة القاهرة ، على اتصال دائم من خلال غرفة عمليات الخط الساخن لمياه الشرب 125 لاستقبال اى بلاغات من غرفة عمليات محافظة القاهرة ، و الإدارة العامة لمرور القاهرة والتحرك السريع تجاه اى موقع تحدث به اى ازمات تتعلق بتراكم مياه الامطار بالطرق او الانفاق وذلك للعمل على رفع المياه المتراكمة فى زمن قياسى وتيسير حركة المارة والمركبات.