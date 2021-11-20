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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

إجراءات يجب اتباعها بعد عملية تكميم المعدة

تكميم المعدة
تكميم المعدة

صرح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، إن عملية تكميم المعدة بها فنيات يجب اتباعها لضمان نجاح العملية وسلامة المريض، كما أن العملية تتم بالمنظار بفتح من 3 إلى 5 فتحات صغيرة في جدار البطن يدخل خلالها آلات المنظار لإستصال 85% من جحم المعدة تشمل قبة المعدة التي تفرز هرمون الجوع، قائلا: إن الشخص السمين بعد إجراء العملية يشبع بكمية قليلة جدًا من الطعام ما يجعله يفقد وزنه دون عناء الجوع و الرجيم.

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وقال الدكتور محمد الفولى، أن نقطة ضعف عملية التكميم هي الحلويات لذا ينصح الطبيب المريض بتقليل كمية الحلويات قدر الإمكان بعد خضوعه للعملية، وهناك بعض الفنيات التي يجب على الطبيب إتباعها خلال إجراءه عملية تكميم المعدة لتحقيق أهدافها أن يكون "قص المعدة" أو تكميم المعدة في خط مستقيم من أسفل المعدة إلى أعلها باستخدام دبسات أمريكية حديثة كي تصبح المعدة عبارة عن أنبوبة صغيرة حجمها من 50 إلى 75 ملى. 

اجراءات أثناء عملية تكميم المعدة 

وأضاف الدكتور محمد الفولى أستاذ جراحات تكميم المعدة وشفط الدهون من بعض الفنيات التي يجب أن يتبعها الجراح أثناء عملية تكميم المعدة أن يكون قص المعدة عن طريق أنبوبة داخلها أسمها البوجي حجمها 36 فرنش، و بدء القص قبل نهاية المعدة ب 2 سنتي لضمان قص 85 من حجم المعدة للحفاظ على نتائج العملية على المدى البعيد، و استئصال الجزء العلوي من المعدة "قبة المعدة" استئصال كامل.
وتابع الدكتور محمد الفولى من ضمن الإجراءات التي يجب أن يقوم بها الجراح أثناء عملية تكميم المعدة أن يكون لكل مريض الدباسة الخاصة به، وحقن صبغة زرقاء داخل المعدة للتأكد من  عدم حدوث أي تسريب قبل انتهاء العملية للحفاظ سلامة المريض.
وأكد الدكتور محمد الفولى أن التكميم الدقيق من الجراحات التى تستلزم الكثير من المهارة، الدقة و الخبرة الجراحية إذ انها تتم من خلال فتحات صغيرة جداً و لذلك فالتكميم الدقيق هى واحدة من عمليات السمنة التي لها من المميزات الكثيرة جدا.

تكميم المعدة عملية تكميم المعدة شفط الدهون جراحات تكميم المعدة الدكتور محمد الفولى

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