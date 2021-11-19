كريم صبري: هناك عمليات خاطئة لإنقاص الوزن وتحتاج إلى إصلاح.. فيديو

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تكميم المعدة تقلل كمية الأقل وتزيد من الشبع، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة فعالة.

وأضاف كريم صبري، خلال لقاء لها لبرنامج "البيه والهانم" عبر فضائية «صدى البلد " تقديم رنا عرفة وممدوح الشناوي، أن عمليات السمنة من العمليات الآمنة التي تجرى في وقت قصير، ومن الممكن التحرك بعد إجراء العملية بعد ساعتين، والخروج من المستشفى بعد 12 ساعة فقط.

وتابع كريم صبري، ان تكميم المعدة من أفضل العمليات التي تخفض الوزن في الأوزان المتوسطة، أما الأوزان المفرطة في حاجة لتحويل المسنة المصغر أو الكلاسيكي.

تدبيس المعدة

وأشار استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس إلى أن من قام بعملية “تدبيس المعدة” أو “حزام المعدة” في حاجة إلى عملية إصلاح ومن الممكن أن تتسبب في تأكل لجدار المعدة.