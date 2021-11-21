تبلغ قيمتها 80 مليون باوند .. تركى الـ الشيخ ينشر صورة له اغلى سيارة فى العالم

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة لاغلى سيارة فى العالم في معرض سيارات الرياض التى تبلغ قيمتها ٨٠ مليون باوند ، وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” .

وكتب الـ الشيخ “ اغلى سيارة في العالم على مااعتقد في معرض سيارات الرياض ب ٨٠ مليون باوند ”.

و أفاد رئيس الهيئة العامة للترفيه ، تركي آل الشيخ ، بأن معرض الرياض للسيارات ، الذي يقام ضمن فعاليات “موسم الرياض” ، حقق مبيعات كبيرة خلال الساعات الأولى من افتتاحه مساء (الأربعاء) الماضي.

وذكر آل الشيخ أن المعرض الذي افتتح في الخامسة مساءا حقق في أول يوم له مبيعات بلغت 15 مليون ريال ، لافتا إلى أن المعرض يضم شركات وعروض سيارات مختلفة ودعوة الجميع لزيارتها.



الجدير بالذكر أن المعرض يقدم فعاليات وأنشطة لعشاق السيارات وعشاقها ، ويحتوي على جناح تراثي يضم أكثر من 150 سيارة كلاسيكية وملكية ، إلى جانب إقامة مزادات عامة عالمية.

ويضم المعرض أغلى سيارة في العالم ، ويتراوح سعرها بين 200 إلى 300 مليون ريال نظرا لندرته فهو يعرض لأول مرة في الخليج العربي للزوار لتفقد محتوياته والاطلاع عليها. كما يوجد عدد كبير من السيارات المعروضة للبيع لأول مرة ، حيث تصل أسعارها إلى 80 مليون ريال.