مبادرة " المخرج المحترف " تنطلق بـ "يا دعوة ما تمت ".. صور

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مساء الجمعة الماضية انطلاقة مبادرة المخرج المحترف ، و التي تقيمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح بقيادة المخرج سامح بسيوني ، حيث قدمت المبادرة مساء أمس الجمعة أول عروضها " يا دعوة ما تمت " من فكرة و إخراج مصطفى عبد السلام.

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف ظهور عشرة مخرجين شباب جدد و تقديمهم لساحة الاحتراف، كذلك إتاحة الفرصة لتشغيل عدد كبير من الشباب المبدعين في أكثر من مجال فني داخل العروض التي ستقدم ضمن المبادرة من حيث الإخراج والديكور و التمثيل و جميع عناصر العرض المسرحي، يقدم كل عرض ل ١٥ ليلة على مسرح أوبرا ملك برمسيس.

" يا دعوة ما تمت " بطولة مايكل سيدهم، إسراء حامد، وئام مجدي، محمود ترك، شادي جلال، ميرنا عثمان، احمد صلاح، مصطفى النجار، يوسف محمد، مصطفى محمد، حلا هاني، ايسل سيد، تيم الله هاني، يونس محمد، منه طارق، خديجة احمد، مالك محمد، أشعار عبدالله حسن، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مصطفى عبدالسلام، ديكور هادي جمال تأليف أمينة عمر، فكرة وإخراج مصطفى عبدالسلام.

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