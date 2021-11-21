من شدة الفرحة.. عروس تقضي ليلة زفافها "بين الحياة والموت"

أصيبت عروس بسكتة دماغية في ليلة الزفاف عقب إنتهاء مراسم حفل الزفاف، حيث ووصلت منزل الزوجية مع عريسها ثم أصيبت بسكتة دماغية نقلت على إثرها إلى المستشفى وذلك بعد أن فقدت القدرة على النطق.



ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن عروس بالغة من العمر 32 عاما أصيبت بسكتة دماغية في ليلتها الأولى في منزل الزوجية وقام زوجها بنقلها إلى المستشفى بعد وصولهما المنزل بساعات قليلة.



وبحسب ما قاله والد الشابة، أنها كانت في غاية السعادة في حفل الزفاف وذلك بعد أن تزوجت حب حياتها بعد فترة ارتباط طويلة وصلت إلى 5 سنوات وبعد تأجيل حفل الزفاف أكثر من 4 مرات بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا.



وأشارت والدة العروس إلي أن ابنتها كانت متحمسة للغاية لبداية حياة جديدة من زوجها، وكانت تقوم بتحضير كل شئ خاص بحفل زفافها ولكنها كانت تشعر دائما بالصداع المستمر لكنها تجاهلت ذلك الإحساس في الفترة الأخيرة قبل الزفاف.



جدير بالذكر أن العريس أكد أنها لم تخبره أنها تشعر بأي ألم، سوى أنها كانت تشعر بالصداع ولكنها أخبرته أن الألم زاد بعد وصولهم للمنزل، وأشار الطبيب المتابع لحالة العروس إلي أن السكتة الدماغية قد تكون بسبب الفرحة المفرطة التي كانت تشعر بها العروس في الحفل وأكد أنها في غيبوبة منذ وصولها المستشفى.