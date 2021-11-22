عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيبة الكل.. محمود سعد ينعي سهير البابلي ويدعو لها بالرحمة

صدى البلد

نعى الاعلامي االقدير محمود سعد الراحلة سهير البابلي والتي وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما.

 

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “انعي إلى كل الوطن العربي حبيبة الكل سهير البابلي.. كان لي شرف معرفتها على المستوى الشخصي.. فنانة جميلة و انسانة اجمل.. رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته”. 


وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفت واحتجازها بالرعاية المركزة.
 

txt

المسرح كان بيتك وكلنا زوارك.. خالد النبوي يودع سهير البابلي بكلمات مؤثرة

txt

إسعاد يونس: أسعى للعودة إلى مصر لأكون في وداع رفيقة أيامي سهير البابلي

وأثار خبر وفاة الفنانة سهير البابلي، حزن الملايين من جمهورها الذين عشقوا فنها الراقي والكوميديا الساخرة التي قدمتها على مدار 52 عاما، ولا تزال افيهاتها المميزة مستمرة حتى الآن.

 

كانت أعمال سهير البابلي راقية مبهجة خاصة المسرحيات التي أسعدت جمهورها على مدار سنوات، وأهمها مدرسة المشاغبين، وريا وسكينة، اللتان تحققان مشاهدات عالية خلال عرضهما بعد مرور سنوات.

 

كانت سهير البابلي في الساعات الأخيرة قبل وفاتها تحرص علي سماع القرآن وترديده في سرها، حيث كانت تعاني من صعوبة في الكلام والنطق، وعلي الرغم من عدم قدرتها على النطق إلا أنها قبل وفاتها بساعة حرصت علي ترديد الشهادتين أكثر من مرة، وكأنها كانت تعلم أن هذه الساعات هي الأخيرة في حياتها.

 

الحاجة سهير كما أطلق عليها في الوسط الفني، من مواليد محافظة دمياط، مركز فارسكور، أفنت حياتها للفن منذ طفولتها، وتحديدا الفن المسرحي، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكر، سوسكا العاشقة للفن التي تحدت من أجله والدتها انتقلت إلى المنصورة، وعاشت طفولتها هناك، لأن والدها كان ناظر مدرسة ثانوية بها، ورغم أن والدها ناظر المدرسة كان يؤمن بموهبتها، تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة، حيث كانت تجيد تقليد الممثلين، حتي وقفت على خشبة المسرح الذى تنتمي إليه.


التحقت بمعهد الفنون المسرحية، بعد حصولها على الثانوية العامة، وكان من أساتذتها حمدي غيث، وعبد الرحيم الزرقاني، والتحقت أيضا بمعهد الموسيقى، وهذا عرضها لضغوط عائلية كبيرة من جميع النواحي المادية والمعنوية.

محمود سعد سهير البابلى وفاة سهير البابلي أعمال سهير البابلى الراحلة سهير البابلى

ترشيحاتنا

مصر المقاصة: هدفنا البقاء في الدوري الممتاز.. الفريق يحتاج تدعيمات فى يناير

البحرين تدين الهجوم الحوثي بمسيرة على الاراضي السعودية

أرى أحلاما تدل على عدم ثبات أمي المتوفاة عند السؤال.. فما حكم ذلك؟

هاني شاكر يحذر محمد رمضان: هيكون فيه قرار بشأنه قريبًا

حث عليهما القرآن.. كلمتان رددهما يوميا لضمان بقاء النعم وداومها

الأمم المتحدة تعلق على صراع الانتخابات الليبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر يحذر محمد رمضان: هيكون فيه قرار بشأنه قريبًا

"الرئيس السيسي ابني".. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما قالته قبل وفاتها

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

الصحة تحذر المواطنين من سلوك شائع بين الأغلبية

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غصة ألم في قلب أم.. لماذا كتبت فيروز اغنية وحيدة في حياتها ولمن وجهتها؟

بكيزة هانم.. 52عاما من الفن الراقي في حياة سهير البابلي وعلاقتها بالشعراوي

رددت الشهادة قبل الوفاة .. اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ماذا حدث في فودافون.. ولماذا تحولت خدمة العملاء من حل المشكلات إلى السحل والإهانة؟

فيديو

العربية كانت هتنفجر .. نجاة الإعلامي جمال الشاعر وزوجته من حادث طريق

يفوق الكعبة والعرش.. علي جمعة يكشف أفضل مكان على وجه الأرض

«استخدم صورتي في مسرحية أهلا رمضان».. مواطن يتهم محمد رمضان بتدمير مستقبله

رددت الشهادة 10 مرات.. أسرار في حياة سهير البابلي

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ