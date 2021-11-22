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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. إلغاء كأس مصر الماضي.. شروط تتويج الأهلي بمونديال الأندية.. اقتراب نجم طلائع الجيش من الزمالك.. رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن الشأن الرياضي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

وجاءت أخبار الرياضة على النحو الآتي:

لمدة ربع ساعة.. كواليس جلسة موسيماني وحسين الشحات بالأهلي

اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع حسين الشحات لاعب الفريق لمدة ربع ساعة على هامش المران الختمامي للفريق أمس الأحد وذلك استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها اليوم فى الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

"كلمة شرف" تٌقرب نجم طلائع الجيش من الزمالك

قال محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc"، أن مهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش رفض العودة إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب رغبته في اللعب للزمالك.

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

رفض رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قرار إيهاب جلال المديرالفني للفريق الذي تمسك باللاعب فى صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.

بيراميدز يترقب قرار نجم الأهلي لضمه فى يناير

كشف محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc" ، أن مسئولي بيراميدز يترقبوا مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من البقاء أو الرحيل تمهيدًا للحصول على خدماته الفنية خلال الفترة المُقبلة.

حسام المندوه يكشف حقيقة التعتيم على ديون الزمالك

كشف  حسام المندوه عضو لجنة إدارة نادي الزمالك السابق ، حقيقة  التعتيم بشأن ديون نادي الزمالك وذلك بعد الأزمة المادية التى يعاني منها النادي .

أسامة نبيه يروي كواليس خلافه مع كارتيرون فى الزمالك

روى أسامة نبيه المدرب العام السابق بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، كواليس خلافه مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض.

خالد مرتجى يكشف شروط تتويج الأهلي بكأس العالم للأندية

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على خطة الإدارة إلى تأسيس كيان اقتصادي عالمي، من خلال خطة وضعها رئيس النادي محمود الخطيب.

طموح منصب النائب.. خالد مرتجي يكشف حقيقة الخلاف مع العامري فاروق فى انتخابات الأهلي

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي والمرشح لمنصب أمين الصندوق ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي  كواليس ترشحه للمنصب هذا العام، وعن طموحه في منصب نائب الرئيس سابقا.

لجنة المسابقات تعلن إلغاء كأس مصر نسخة الموسم الماضي

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، صعوبة استكمال كأس مصر في نسخة الموسم الماضي موضحا أنه قدم اقتراحات لم يتم العمل بها مما عقد فكرة تسكين باقي لقاءات الكأس.

 

موسيمانى حسين الشحات النادي الأهلي الزمالك بيراميدز رمضان صبحي كأس مصر

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