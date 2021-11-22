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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان .. صفر وفيات و7 إصابات جديدة بكورونا

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات وتعافي 3 حالات خلال الثلاث الأيام الماضية .

وبحسب وسائل إعلام ذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ صفر حالات فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 13 و وصل العدد في العناية المركزة إلى 3 مرضى.

 وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا "كوفيد19" في السلطنة 304499 إصابة ، و بلغ إجمالي الوفيات 4113 وفاة ، بينما بلغ إجمالي المتعافين 29921 شخص.

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات. كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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وزارة الصحة سلطنة عمان إصابات جديدة بفيروس كورون كوفيد19 إصابات كورونا في سلطنة عمان

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