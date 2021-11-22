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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان: محافظة بورسعيد تشهد خطة موسعة لتطوير الطرق لم تشهدها من قبل

صدى البلد

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين ، آخر مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد من محاور وطرق المحافظة، وذلك في إطار الطفرة الملموسة في مجال مشروعات الطرق التي تتم بنطاق المحافظة، تماشيا مع مختلف المشروعات القومية الجارية .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد ، لمتابعة سير العمل بمشروعات الطرق، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة ، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، ومهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان ومهندسة ابتسام القشاوى مستشار المحافظة للطرق ، والمهندسة إحسان بورما مدير مديرية الطرق وجهات المرافق بالمحافظة والمقاولون المسؤولين عن تنفيذ المشروعات

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من المختصيين  عن أعمال التطوير بشأن نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بأعمال بتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية فى نطاق الزهور والمناخ والضواحي والشرق والعرب والجنوب وبورفؤاد.

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وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية على أعلى درجة من الكفاءة ، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل ، وتذليل أى عقبا.

وأكد أن بورسعيد تشهد خطة موسعة لتطوير الطرق لم تشهدها من قبل ، لافتا أن أعمال التطوير التي تتم تساهم فى منع التكدس والاذدحام  بما يستوعب الحركة المرورية بالمحافظة خاصة بعد إقامة المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة  ،وفى إطار الاهتمام بالشكل الحضاري و الجمالي الذي يليق بمحافظة بورسعيد.

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بورسعيد محافظ بورسعيد المشروعات الخدمية رؤساء الاحياء المشروعات القومية محافظة بورسعيد الحركة المرورية مديرية الإسكان

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