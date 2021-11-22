شاهد| 5 سيارات موديل 2021 في السعودية.. لمحبي الـ SUV

يضم السوق السعودي عدد كبير من اصدارات الـ SUV بين موديلات 2021، حيث تلاقي هذه الفئة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات اقابلًا كبيرًا وسط محبيها، نسبة إلى ارتفاعها المناسب، ومساحتها العائلية، بالاضافة إلى التقنيات الخاصة بكل صانع.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات من طرازات الـ SUV موديلات 2021 داخل السوق السعودي.

1 – تويوتا فورتشنر موديل 2021

تحتوي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021 على محرك 4 سليندر سعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران 245 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بمنظومة الدفع الخلفي.

كما دعمت تويوتا فورتشنر موديل 2021 بتقنية الدفع الكلي للعجلات عبر ناقل حرك أوتوماتيكي ايضا، ولكنه يستمد اوامر القوة من سواعد محرك سداسي الاسطوانات سعة 4000 سي سي، قادر على انتاج 235 حصانا، و 376 نيوتن/متر، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 9 ثواني.

تبدأ اسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021 داخل السوق السعودي من 117.875 ريال إلى 168.245 ريال.

2 - هيونداي باليسايد موديل 2021

زودت السيارة هيونداي باليسايد موديل 2021 بمحرك 6 سليندر سعة 3500 سي سي، بقوة 277 حصانا، وعزم اقصى للدوران 335 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة، حيث يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم في غضون 7.7 ثانية.

بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 3800 سي سي، ولكنه يستطيع أن يولد قوة 295 حصانا، و355 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الكلي، على عكس النسخة السابقة والتي تعتمد على تقنية الدفع للعجلات الامامية.

ويبلغ سعر السيارة هيونداي باليسايد موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة تبدأ من 142.285 ريال وحتى 200.200 ريال.

3 – جيلي Azkarra موديل 2021

تستمد جيلي Azkarra موديل 2021 قوتها من محرك 1500 سي سي، بقوة 190 حصانا، و300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تقدر بـ 200 كيلومتر في الساعة، وقود انطلاق من 0 إلى 100 كم خلال 10 ثواني.

بينما تأتي جيلي Azkarra موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.544 متر للطول، وبعرض يقدر بـ 1.831 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.713 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.670 متر، وتضم السيارة مصابيح هالوجين و HID ، ومصابيح نهارية وخلفية تعمل بتقنية LED.

ويتراوح سعر السيارة جيلي Azkarra موديل 2021 بين 95.835 ريال و 101.585 ريال سعودي.

4 - شفروليه ترافيرس موديل 2021

تتسارع السيارة شفروليه ترافيرس موديل 2021 من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8 ثواني، حيث تستمد قوتها من محرك 3600 سي سي مكون من 6 اسطوانات، بيتطيع ان ينتج قوة قدرها 310 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 361 نيوتن/متر.

وتضم شفروليه ترافيرس موديل 2021 فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع قوة الفرمل الكترونيا EBD، وخصاية مساعد الفرامل BA، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، بالاضافة إلى التحكم في ثبات المركبة (VSC)، وعرض متابعة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة.

ويبدأ سعر السيارة شفروليه ترافيرس موديل 2021 من 126.500 ريال حتى 214.500 ريال سعودي.

5 - نيسان إكستيرا موديل 2021

زودت السيارة نيسان إكستيرا موديل 2021 بعدد من تقنيات الحركة مثل منظومة الدفع الامامي، والدفع الكلي للعجلات جميعهم يعمل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، حيث تستمد قوتها من محرك 4 سليندر بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 241 نيوتن/متر.

وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس، مع مقود حركة متعدد الوظائف، بينما تأتي بتجهيزات اخرى مثل مستشعرات ركن، وكاميرا خلفية، ونظام صوتي وترفيهي، ومدخل AUX و بلوتوث، ومثبت سرعة، وقفل مركزي، وفتحة سقف كهربائية.

ويبلغ سعر السيارة نيسان إكستيرا موديل 2021 بقيمة تبدأ من 103 الف ريال وحتى 135 الف ريال سعودي.