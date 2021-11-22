مقتل موظفة في "بي بي سي" داخل غرفتها بالعاصمة الكينية نيروبي..والشرطة تحقق

بعد وقت قصير من تفعيل إنذار الطوارئ في غرفتها

فتحت الشرطة في كينيا تحقيقا عقب العثور على موظفة تعمل لدى هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” مقتولة داخل غرفتها بأحد الفنادق في العاصمة نيروبي.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت الشرطة إنه تم العثور على كيت ميتشل، وهي مواطنة بريطانية كانت تعمل في هيئة الإذاعة البريطانية الخيرية 'بي بي سي ميديا ​​أكشن' ، بعد وقت قصير من تفعيل إنذار الطوارئ في غرفتها.

وتحطمت نافذة غرفتها في الطابق الثامن وعُثر على جثة رجل كانت برفقته في وقت سابق على الأرض خارج الفندق، تعتقد الشرطة انه القاتل.



وقال قائد شرطة نيروبي أوغستين تومبي "نحقق في الظروف المحيطة بالوفاتين، لكن الواضح حتى الآن هو أن الرجل قفز من النافذة بعد قتلها".

وتابع "لا نعرف الدافع حتى الآن، ويحاول المحققون التوصل إلى ذلك".

وذكرت "بي بي سي" في بيان أن ميتشل كانت تعمل مع المنظمة منذ 14 عاما، فيما شغلت مؤخرا منصبا رفيعا في إدارة المشاريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

Kenyan police investigate BBC worker Kate Mitchell's death in Nairobi https://t.co/Yc3v7PDmmY — BBC News (World) (@BBCWorld) November 22, 2021



وأفادت الرئيسة التنفيذية لـ"بي بي سي ميديا أكشن" كارولاين نورسي "نشعر جميعا بالصدمة والذعر إزاء هذه الأنباء المروعة"، وتابعت "كانت كيت من بين أفراد الطاقم المحبوبين للغاية، كانت معروفة ضمن منظمتنا بأكملها، خصوصا من قبل فرقنا في إثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا ولندن"، وأضافت "تعازينا الحارة إلى عائلتها وأصدقائها العديدين حول العالم".

وقالت عائلة كيت في بيان لها نشرته "بي بي سي" انها تتعاون مع الشرطة الكينية بعد سماعهم الخبر المفزع وتتواصل مع زملائها في العمل لفهم كيف ماتت والوصول الى اسباب الحادث.

The family of Kate Mitchell, a BBC employee who was found dead in Nairobi, Kenya, says it’s working with British authorities and her colleagues to understand how she died.

Kenyan police say they're treating her death as a murder.

She worked for @bbcmediaaction for 14 years. pic.twitter.com/1LdmlJXvOe — BBC News Africa (@BBCAfrica) November 22, 2021

ونشرت الهيئة بيانا تنعي فيه كيت بكلمات حزينة وتودعها بذكر بعض أعمالها التي أثرت في المؤسسة، حيث جاء في البيان:

"يشعر الجميع في بي بي سي ميديا ​​أكشن بالصدمة والحزن من الأخبار الرهيبة التي تفيد بأن زميلتنا الحبيبة ، كيت ميتشل ، قد قُتلت في نيروبي في 19 نوفمبر.

كانت كيت مديرة مشروعات أولى في بي بي سي ميديا ​​أكشن وكانت معنا لمدة 14 عامًا ، حيث عملت في إثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا ولندن.

كما كانت كيت إيجابية وممتعة ومدفوعة وموهوبة للغاية ، وقد أحدث عملها فرقًا كبيرًا في العديد من المجتمعات ، وفي مهمة Media Action المتمثلة في استخدام وسائل الإعلام والتواصل لمعالجة الفقر وعدم المساواة في جميع أنحاء العالم."

We are mourning the loss of our dear colleague and friend, Kate Mitchell – our statement is here: https://t.co/P4MhiVKMHz pic.twitter.com/AISU3GOs0a — BBC Media Action (@bbcmediaaction) November 22, 2021



وقال موقع "بى بى سى عربى"، إن "بي بي سي ميديا ​​أكشن" هي مؤسسة خيرية دولية، وتركز مشاريعها على استخدام وسائل الإعلام والاتصالات لمعالجة مسألة عدم المساواة في جميع أنحاء العالم.

وتركّز الجمعية الخيرية التي تتلقى تمويلها من متبرّعين على استخدام الإعلام والمجتمع لدعم المهمّشين حول العالم.

