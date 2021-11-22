مقتل موظفة في "بي بي سي" داخل غرفتها بالعاصمة الكينية نيروبي..والشرطة تحقق

فتحت الشرطة في كينيا تحقيقا عقب العثور على موظفة تعمل لدى هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” مقتولة داخل غرفتها بأحد الفنادق في العاصمة نيروبي.
وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت الشرطة إنه تم العثور على كيت ميتشل، وهي مواطنة بريطانية كانت تعمل في هيئة الإذاعة البريطانية الخيرية 'بي بي سي ميديا أكشن' ، بعد وقت قصير من تفعيل إنذار الطوارئ في غرفتها.
وتحطمت نافذة غرفتها في الطابق الثامن وعُثر على جثة رجل كانت برفقته في وقت سابق على الأرض خارج الفندق، تعتقد الشرطة انه القاتل.
وقال قائد شرطة نيروبي أوغستين تومبي "نحقق في الظروف المحيطة بالوفاتين، لكن الواضح حتى الآن هو أن الرجل قفز من النافذة بعد قتلها".
وتابع "لا نعرف الدافع حتى الآن، ويحاول المحققون التوصل إلى ذلك".
وذكرت "بي بي سي" في بيان أن ميتشل كانت تعمل مع المنظمة منذ 14 عاما، فيما شغلت مؤخرا منصبا رفيعا في إدارة المشاريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأفادت الرئيسة التنفيذية لـ"بي بي سي ميديا أكشن" كارولاين نورسي "نشعر جميعا بالصدمة والذعر إزاء هذه الأنباء المروعة"، وتابعت "كانت كيت من بين أفراد الطاقم المحبوبين للغاية، كانت معروفة ضمن منظمتنا بأكملها، خصوصا من قبل فرقنا في إثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا ولندن"، وأضافت "تعازينا الحارة إلى عائلتها وأصدقائها العديدين حول العالم".
وقالت عائلة كيت في بيان لها نشرته "بي بي سي" انها تتعاون مع الشرطة الكينية بعد سماعهم الخبر المفزع وتتواصل مع زملائها في العمل لفهم كيف ماتت والوصول الى اسباب الحادث.
ونشرت الهيئة بيانا تنعي فيه كيت بكلمات حزينة وتودعها بذكر بعض أعمالها التي أثرت في المؤسسة، حيث جاء في البيان:
"يشعر الجميع في بي بي سي ميديا أكشن بالصدمة والحزن من الأخبار الرهيبة التي تفيد بأن زميلتنا الحبيبة ، كيت ميتشل ، قد قُتلت في نيروبي في 19 نوفمبر.
كانت كيت مديرة مشروعات أولى في بي بي سي ميديا أكشن وكانت معنا لمدة 14 عامًا ، حيث عملت في إثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا ولندن.
كما كانت كيت إيجابية وممتعة ومدفوعة وموهوبة للغاية ، وقد أحدث عملها فرقًا كبيرًا في العديد من المجتمعات ، وفي مهمة Media Action المتمثلة في استخدام وسائل الإعلام والتواصل لمعالجة الفقر وعدم المساواة في جميع أنحاء العالم."
وقال موقع "بى بى سى عربى"، إن "بي بي سي ميديا أكشن" هي مؤسسة خيرية دولية، وتركز مشاريعها على استخدام وسائل الإعلام والاتصالات لمعالجة مسألة عدم المساواة في جميع أنحاء العالم.
وتركّز الجمعية الخيرية التي تتلقى تمويلها من متبرّعين على استخدام الإعلام والمجتمع لدعم المهمّشين حول العالم.