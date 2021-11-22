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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قافلة جامعة جنوب الوادى توقع الكشف الطبى على 634 حالة مرضية بنجع حمادى

قافلة جامعة جنوب
قافلة جامعة جنوب الوادى بقرية الهيشة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة جنوب الوادى، قافلة متعددة التخصصات لقرية الهيشة بمركز نجع حمادى، في إطار مشروع القوافل الشاملة للجامعة للمساهمة بمبادرة "حياة كريمة".

قال الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس الجامعة، إن القافلة تمكنت من توقيع الكشف الطبي و صرف العلاج مجانا لـ ٦٣٤ حالة مرضية، من المترددين على القافلة بقرية الهيشة .

 

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و أضاف رئيس الجامعة ،  بأن قوافل الجامعة فى مختلف التخصصات مستمرة بكافة الأماكن والقرى بمحافظات جنوب الصعيد لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة ، بجانب خدمات التوعية التى تهدف لتوعية المواطنين بالأمراض و القضايا المختلفة.


فيما قال الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة الطبية قامت بمناظرة ١٢٠ حالة باطنة و ٨٧ رمد و١١٤ عظام و ٧٥ أنف واذن و ٢٥ نساء وتوليد و ٧٣ اطفال و١٢٥ جلدية و ١٥ نفسية وعصبية.

 

و تابع نصارى ، كما تم المسح الميداني لـ ٦ حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يعانون من صعوبات نفسية و جسدية والتواصل مع ذويهم لتوضيح الطريقة الأفضل للتعامل معهم، كما شملت القافلة مجموعة مكافحة الادمان التى عقدت العديد من الجلسات و توزيع المطبوعات والملصقات للتوعية بأضرار الإدمان.

 

قافلة جامعة جنوب الوادى بقرية الهيشة
قافلة جامعة جنوب الوادى بقرية الهيشة
قافلة جامعة جنوب الوادى بقرية الهيشة
قافلة جامعة جنوب الوادى بقرية الهيشة
قافلة جامعة جنوب الوادى بقرية الهيشة

 

جامعه جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي قطاع خدمة المجتمع قرية الهيشة نجع حمادى حياة كريمة

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