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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار .. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الإمارات |صور

بالاسعار .. 5 سيارات
بالاسعار .. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الامارات

تتعدد الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان وسط موديلات 2021 داخل السوق الإماراتي، وتعد هذه الفئة واحدة من الطرازات الشهيرة التي تتسم بالعديد من المقاومات، مثل أبعادها القياسية ومساحتها الداخلية الرحبة، إضافة إلى التجهيزات الداخلية والخارجية المطورحة من قبل كل علامة تجارية.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات موديل 2021 داخل السوق الاماراتي من فئة السيدان.

1 – هوندا سيتي موديل 2021 

 

ترتكز هوندا سيتي موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.600 متر، مع نسبة طول كلي تقدر بـ 4.553 متر، وبعرض يبلغ 1.748 متر، و 1.467 متر للارتفاع، بينما تضم مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 510 لتر.

 

وتستمد هوندا سيتي موديل 2021 قوتها من محرك 1500 سي سي مكون من 4 اسطوانات، بقوة 119 حصانا وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة cvt، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

 

 

وتبدأ اسعار السيارة هوندا سيتي موديل 2021 داخل السوق الاماراتي من 57,900 درهم حتى 69,900 درهم.

2 – كيا سيراتو موديل 2021 

 

زودت السيارة كيا سيراتو موديل 2021 بمحرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة 128 حصانا، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، وقوة تسارع من 0 إلى 100 كم خلال 11 ثانية.

 

كما تتسارع من نقطة الثبات ايضا لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال 10.5 ثانية باستخدام نسخة اخرى تعتمد محرك بسعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 152 حصانا، وعزم اقصى للدوران 192 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة.

 

ويبلغ سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2021 بقيمة تتراوح بين 59,900 درهم حتى 76,000 درهم اماراتي.

3 – ام جي 6 موديل 2021 

 

دعمت السيارة  ام جي 6 موديل 2021 بفرامل ABS، و EBD، وخاصية دعم الفرامل BA، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومستشعرات حركة أمامية وخلفية، مع كاميرا لدعم قائد المركبة على تحديات الطريق، وخاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات.

 

وتستمد السيارة ام جي 6 موديل 2021 قوتها من محرك 4 سليندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 7.1 ثانية. 

 

وتقدم السيارة ام جي 6 موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة تبدأ من 62,895 درهم إلى 73,395 درهم.

4 - سكودا سوبيرب موديل 2021 

 

حصلت السيارة سكودا سوبيرب موديل 2021 على محرك 1400 سي سي رباعي الاسطوانات، ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 220 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 8.8 ثانية.

 

بالاضافة إلى قدرات اعلى تجهيز تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات ايضا ولكن بسعة 2000 سي سي، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 268 حصانا، وعزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في غضون 5.6 ثانية.

 

 

وتأتي السيارة سكودا سوبيرب موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 96,000 درهم لتصل إلى 135 الف درهم للفئة عالية التجهيز.

5 - سوزوكي سياز موديل 2021 

 

 

تتسارع السيارة سوزوكي سياز موديل 2021 من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم في مدة زمنية تستغرق 14 ثانية، حيث زودت السيارة بمحرك 1500 سي سي 4 سليندر، يستطيع أن يولد قوة 104 حصانا، وعزم اقصى للدوران 130 نيوتن/متر.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سياز موديل 2021 نحو 165 كيلومتر في الساعة، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6 لترات عندما تخوض السيارة لمسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

 

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي سياز موديل 2021 بقيمة تبدأ من 45,900 درهم وحتى 51,900 درهم.

رقم ا قياسي ا السوق الاماراتي هوندا كيا موديل 2021 ام جي 6 سكودا

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