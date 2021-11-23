من دبي.. سلطنة عمان وبولندا تبحثان سبل تعزيز التعاون

التقى رضا بن جمعة آل صالح، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ربوت جريصاتي، رئيس غرفة التجارة الوطنية البولندية العربية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوفد التجاري العماني في معرض إكسبو دبي.

وتطرق الجانبان إلى التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين الصديقين وأوجه دعمها وفرص تعزيزها في القطاعات السياحية والغذائية واللوجيستية.

حضر اللقاء أعضاء الوفد التجاري العماني من غرفة تجارة وصناعة عمان المشارك في معرض إكسبو دبي، وعدد من أعضاء غرفة التجارة والصناعة البولندي.

من جانب آخر، قام رضا آل صالح بزيارة إلى الجناح الماليزي في معرض إكسبو دبي؛ حيث استمع إلى شرح مفصل حول محتويات الجناح ومكوناته المتنوعة.