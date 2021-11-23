المستشار عمر مروان ووزير العدل السعودي فى زيارة لمحكمة عابدين.. فيديو وصور

وصل المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي منذ قليل إلى محكمة عابدين بمنطقة وسط القاهرة فى زيارة لتفقد التجهيزات بالمحكمة بعد رفع كفاءة المبنى و قاعات الجلسات وغرف المداولة .

وتفقد الوزيران قاعات المحكمة بعد ان تم تطويرها ، وكذلك غرف المداولة ، واطلع الوزير السعودى على أحدث أدوات التكنولوجيا المستخدمة لتفعيل "القضاء عن بعد "

وتشهد زيارة وزير العدل السعودى اهتمام اعلامى كبير وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة بمحكمة عابدين .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، تفقدا في ديسمبر الماضي، مجمع محاكم عابدين بوسط القاهرة، عقب قيام وزارة العدل برفع كفاءة المبنى من الداخل والخارج وقاعات الجلسات وغرف المداولة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بالتطور الذي تشهده محاكم مصر ومنها محكمة عابدين، إذ جرى تصميم أعمال الترميم على أحدث مستوى، والذي يتسم بالطراز المعماري المواكب لمنطقة وسط البلد، وما يشهده ميدان التحرير ومنطقة مصر الخديوية من تطوير.