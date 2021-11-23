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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غياب أهل الفن وصدمة من موته بسبب الأهمال.. تيسير فهمى تودع جثمان شقيقها

تيسير فهمى
تيسير فهمى

ودعت الفنانة المعتزلة تيسير فهمى جثمان شقيقها ، حيث تن دفنه اليوم بمقابر الأسرة ، وسط حالة من الحزن والانهيار سيطرت عليها .

وظهر على الفنانة تيسير فهمى حالة من الصدمة والأنهيار خاصة وان شقيقها كان قد بدأ يتعافى من فيروس كورونا وكان من المقرر ان يخرج خلال الفترة القادمة ، الا انه اختنق نتيجة الى نشوب حريقة فى المستشفى ، وهو ما وصفته بالأهمال . 

وحرص عدد من أقارب الفنانة تيسير فهمى على مساندتها ، بالإضافة الى بعض أصدقائها من خارج الوسط الفنى .

وكانت قد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن أحد المتوفين في حريق مستشفى خاص بالمهندسين ، هو شقيق الفنانة تيسير فهمي ، ويدعى علي حسن فهمي وهو في العقد السابع من عمره وكان يعالج من إصابته بفيروس كورونا.


وشرحت التحريات ، أن المتوفى وسيدة أخرى تحمل جنسية دولة إفريقية، فارقا الحياة نتيجة اختناقهم من أدخنة الحريق ولم يصبهم اية حروق.
 

وألقت الجهات الأمنية القبض على المدير الإداري لمستشفى خاص بالمهندسين، عقب نشوب حريق بغرفة الرعاية المركزة مريضين وإصابة 2 آخرين للتحقيق معه في أسباب الواقعة.
ولقي مريضين مصرعهم مختنقين في الحريق الذي نشب داخل مستشفى خاص بمنطقة المهندسين، فيما أصيب 2 آخرين بحالة اختناق نتيجة الأدخنة ويتم علاجهما. 

اللحظات الأخيرة لشقيق تيسير فهمي وسط النيران.. ماذا حدث في حريق رعاية العزل بالمهندسين؟

تفاصيل مأساوية.. مصرع شقيق تيسير فهمي في حريق مستشفى بالمهندسين.. فيديوجراف

وأشار فحص رجال الأدلة الجنائية عقب إخماد الحريق إلى ان ماس كهربائي حدث في جهاز تنفس صناعي داخل غرفة الرعاية المركزة لعزل مرضى كورونا ما أسفر عن انتشار الحريق بالغرفة ومصرع مريضين رجل وسيدة يتخطى عمرهما سبعين عاما أحدهما مصاب بكورونا، كما أصيب 2 آخرين تم إخراجهما من غرفة الرعاية لإسعافهما.


وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب بطابقين بأحد المستشفيات الخاصة بشارع احمد عرابي بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة.
 

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل أحد المستشفيات الخاصة بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بدائرة القسم ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتبين ان الحريق نشب بالطابق الأول وامتد للثاني وتمت عمليات الإخماد.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

 

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