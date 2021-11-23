طرق التخلص من التفكير الزائد.. وهل هو مرض نفسي ؟

هناك العديد من طرق التخلص من التفكير الزائد؛ حيث ان القلق والإفراط في التفكير جزء من المشاكل التي قد نواجهها في فترة ما من حياتنا، ويمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك العقلية والنفسية، وفقًا لدراسة أجريت في عام 2013، وفي السطور التالية سنقوم بذكر أهم طرق التخلص من التفكير الزائد.

طرق التخلص من التفكير الزائد



هل التفكير الزائد مرض نفسي

مع التعرّض للضغوط المختلفة ومشكلات الحياة، قد يلجأ الإنسان إلى التفكير الزائد وهو ما يؤثِّر على الحالة النفسية ويزيد من القلق والتوتر، ويأتي التساؤل هنا هل التفكير الزائد مرض نفسي، وهل يمكن ان يصل إلى الاكتئاب.



وقد يؤدي التفكير الزائد إلى توليد الأفكار السلبية الآلية، والتي عادةً ما تتضمن الخوف أو الغضب، مما يجعل رد فعلك تجاه بعض المواقف عنيفا في بعض الأحيان، وهو تصرف مختلف عن طبيعتك.



وأفادت العديد من الدراسات، أن التفكير الزائد يتسبب في حدوث نشاط زائد للغدة النخامية والغدة الكظرية، مما يتسبب في التأثير على مناعة الجسم، وهذا بدوره قد يتسبب في التعرض إلى بعض الأمراض السرطانية.



وأشارت أحدث الدراسات الأمريكية، إن التفكير الزائد يزيد من فرصة الإصابة بالأمراض النفسية والتي قد تصل إلى حد الاكتئاب، بالإضافة إلى التأثيرات الجسمانية التي قد يتركها، بما فيها الشعور بالتعب والخمول، والغضب عند التعرض للضغوطات .



وهناك بعض الحالات الذي يتسبب التفكير الزائد مرض نفسي لهم، وذلك لأنه يجعلهم يفكرون بطريقة سلبية تجاه الأمور، نتيجة التفكير الزائد قد يصاب الشخص بالكثير من الأضرار، سواء كانت نفسية أم جسمانية ومن أكثر الأضرار التي يتسبب بها التفكير الزائد ما يلي :

1- الإصابة بالأرق وعدم القدرة على النوم الهادئ.

2- الإصابة بالاكتئاب.

3- الإصابة بالأورام السرطانية نتيجة مشاكل الغدة النخامية والغدة الكظرية .

4- مشاكل الجهاز الهضمي والتأثير على الشهية.

5- التعرّض إلى القلق والتوتر الدائمين واضطراب الحالة المزاجية.

6- الإصابة بالضغوط النفسية والعصبية التي تؤثر على صحة القولون أو الإصابة بالقولون العصبي.

7- يؤثر التفكير الزائد على خلايا المخ مما قد يؤثر على الذاكرة.

طرق التخلص من التفكير الزائد



كيفية التخلص من التفكير الزائد في المستقبل

يتسبب التفكير الزائد في المستقبل إلى الشعور الدائم بالقلق والتوتر، بالإضافة إلى أنه يخلق بعض الأفكار السلبية، لذا أغلب المصابين بالتفكير الزائد يبحثون عن كيفية التخلص من التفكير الزائد في المستقبل.

ويمكن ممارسة بعض التمارين والعادات البسيطة أن تخلصك من التفكير الزائد، ومن الأضرار النفسية والجسمانية والعقلية التي يمكن ان تسبب بها، وفيما يلي سنقدم بعض النصائح للتخلص من التفكير الزائد، ومن أبرزها ما يلي :



1- تمارين التنفس:

عند الانخراط في التفكير الزائد يمكنك اللجوء إلى تمارين التنفس العميق التي تساعد على التوقف عن التفكير وعليك بالجلوس في وضع مريح مع الحرص على راحة الرقبة والكتفين، والتنفس ببطء من خلال الأنف حتى يمتلئ الصدر بالهواء وكتم النفس للحظات وإخراج الهواء عبر الفم، ويمكنك تكرار التمرين ثلاث مرات خلال اليوم.



2- ممارسات النشاطات المفضلة في أوقات الفراغ :

عند شعورك بأن التفكير الزائد يسيطر عليك ولا تستطيع التخلص منه عليك بإشغال نفسك بممارسة أي نوع من النشاط الذي يخلصك من التفكير، مثل اللجوء إلى الرسم أو الكتابة أو ممارسة نوع من الرياضة.



3- التفكير بالإيجابيات :

ويمكن التخلص من التفكير الزائد في المستقبل عبر وضع خطط مستقبلية مليئة بالتفاؤل؛ حيث يمكن إحضار ورقة وقلم وتدوين الإيجابيات، وتجنب السلبيات، وحتى إن كانت الإيجابيات بسيطة فإنها تساعدك على تحسين الحالة المزاجية، والتخلص من التوتر والقلق والتفكير الزائد.



4- اتخاذ القرار :

عادة يكون التفكير الزائد ناتج عن عدم القدرة على اتخاذ القرار، ولكن حين تستطيع اتخاذ القرارات المناسبة الصحيحة فى المواقف المختلفة فإنك تتخلص من الإفراط في التفكير.



5- تمارين التأمل :

وتعد تمارين التأمل من الوسائل الجيدة التي تساعدك على تصفية ذهنك من ازدحام الأفكار، إذ إن تمارين التأمل لها دور في التقليل من الضغوط النفسية والقلق والتوتر والتفكير المفرط في شتى الأمور.





كيفية التخلص من التفكير الزائد قبل النوم

وعن كيفية التخلص من التفكير الزائد قبل النوم، فقد يتسبب التفكير الزائد صعوبة في النوم حيث يجد الشخص نفسه يتذكر المواقف والمشاعر المختلفة التي حدثت على مدار اليوم، ويمكن للتفكير الزائد أن يتسبب بالأرق والتوتر وزيادة المخاوف من المستقبل.



ويمكن لبعض الطرق البسيطة ان تعرفك كيفية التخلص من التفكير الزائد قبل النوم، والتي تساعدك على التخلص من التوتر والقلق الناجم عنه، ومن أبرز طرق التخلص من التفكير الزائد قبل النوم ما يلي :



1- الكتابة :

ويمكن كتابة المشاكل والأفكار التي تدور في رأسك ان تجعلك تشعر بمزيد من الراحة، بالإضافة إلى أنها تتيح لك إيجاد المزيد من الحلول للأفكار التي تدور في رأسك، وتخلصك من الأفكار السلبية التي تعيق النوم.



2- تمارين التنفس:

عند الانخراط في التفكير الزائد يمكنك اللجوء إلى تمارين التنفس العميق التي تساعد على التوقف عن التفكير وعليك بالجلوس في وضع مريح مع الحرص على راحة الرقبة والكتفين، والتنفس ببطء من خلال الأنف حتى يمتلئ الصدر بالهواء وكتم النفس للحظات وإخراج الهواء عبر الفم، ويمكنك تكرار التمرين ثلاث مرات خلال اليوم.



3- الإستحمام :

واحدة من أفضل الطرق التي تسهل مهمة النوم ليلًا هي أن تأخذ حمام دافئ؛ حيث أن الإستحمام يساعد على إرخاء العضلات و يرسل المخ إشارات لأن الجسم مستعد للاستغراق في النوم بعد تطبيق هذه العادات.



4- الإستماع للموسيقى أو قراءة الكتب :

من الإقتراحات الأخرى لروتين ما قبل النوم أن تستمع إلى موسيقى هادئة، وهي أيضا تساعدك على الإسترخاء بشكل أكبر، أو قراءة بعض الكتب قبل النوم يمكن ان تسهم في تشتيت انتباهك عما يشغل تفكيرك.



5- تجنب تناول الطعام والكافيين قبل النوم :

ويمكن لشرب الكافيين أن تساعدك على الشعور باليقظة وصعوبة النوم، لذلك يجب الإبتعاد عنها في الثلاث ساعات الأخيرة قبل النوم، كما أن تناول أطعمة دسمة أو يصعب هضمها يمكن أن تؤدي للإصابة بالإمساك، وكذلك الأطعمة التي تسبب الغازات في البطن .



6- تمارين التأمل :

وتعد تمارين التأمل من الوسائل الجيدة التي تساعدك على تصفية ذهنك من ازدحام الأفكار، إذ إن تمارين التأمل لها دور في التقليل من الضغوط النفسية والقلق والتوتر والتفكير المفرط في شتى الأمور.

طرق التخلص من التفكير الزائد



علاج التفكير الزائد والوسواس

يمكن علاج التفكير الزائد والوسواس بالأدوية بعد فشل العلاج النفسي وثبوت أنه لا يساعد في علاج الوسواس القهري لحالة بعض المرضى المستعصية؛ حيث أن أفضل العلاجات المستخدمة للتخلص من التفكير الزائد والوسواس هو بتناول مضادات الاكتئاب.



وتعتبر أدوية علاج التفكير الزائد والوسواس الموصوفة هي نوع من مضادات الاكتئاب مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، ويمكن أن تساعد مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية في تحسين أعراض الوسواس القهري عن طريق زيادة مستويات مادة كيميائية تسمى السيروتونين في الدماغ.



وفي علاج التفكير الزائد والوسواس فقد تحتاج إلى تناول مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) لمدة 12 أسبوعًا قبل أن تلاحظ أي فائدة، وأغلب الأشخاص يمكن ان يستمر العلاج لمدة عام على الأقل.



وقد تتمكن من التوقف عن الحصول على علاج التفكير الزائد والوسواس، إذا توقفت الأعراض التي كنت تشعر بها، على الرغم من أن بعض الأشخاص يحتاجون إلى تناول مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) لسنوات عديدة، إلا أنه لا يجب التوقف عن استخدام الدواء إلا باستشارة الطبيب المختص.



وقد يتسبب التوقف عن تناول علاج التفكير الزائد والوسواس إلى آثارًا جانبية، ويمكن أن تحتاج إلى زيادة جرعتك مرة أخرى إذا عادت الأعراض، وتشمل الآثار الجانبية المحتملة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، ما يلي:

الشعور بالاضطراب أو الاهتزاز أو القلق

الشعور بالمرض

الإسهال أو الإمساك

دوخة

مشاكل النوم (الأرق)

الصداع

انخفاض الدافع الجنسي



وهناك أيضًا احتمال ضئيل جدًا أن تتسبب مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية في التفكير في أفكار انتحارية أو الرغبة في إيذاء نفسك. إذا حدث هذا ، فاتصل بطبيب أو اذهب إلى أقرب حادث وطوارئ (A&E)، وتتحسن معظم الآثار الجانبية بعد بضعة أسابيع حين يعتاد جسمك عليها.

**مصدر الخبر من موقع : forbes \ healthline