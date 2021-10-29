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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها تجنب التوتر .. طرق غير تقليدية لعلاج قشرة الرأس

أبرزها تجنب التوتر
أبرزها تجنب التوتر .. طرق غير تقليدية لعلاج قشرة الرأس

تزداد قشرة الرأس خلال فصل الشتاء فهى من أكبر المشكلات التى تهدد سلامة الشعر حيث تتسبب فى تساقطه وضعفه وبهتانه .

نعرض لكم طرق غير تقليدية لـ علاج قشرة الرأس من خلال تغيير عادات الحياة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinic”.

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تعلم كيفية إدارة التوتر

يؤثر الإجهاد على صحتك العامة ، مما يجعلك عرضة لعدد من الحالات والأمراض ويمكن أن يساعد حتى في تحفيز قشرة الرأس أو تفاقم الأعراض الموجودة.


اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

قد يساعد النظام الغذائي الذي يوفر ما يكفي من الزنك وفيتامينات ب وأنواع معينة من الدهون في الوقاية من قشرة الرأس.


ابتكر روتين عناية بالشعر مناسب لك

إذا كانت فروة رأسك دهنية، فقد يساعد غسل الشعر بالشامبو يوميًا على الوقاية من قشرة الرأس، ودلك فروة رأسك بلطف لتفكيك القشرة، واشطف جيدا. 

إذا كان شعرك يميل إلى الجفاف وكانت فروة رأسك حساسة ، فاستخدم الشامبو بشكل أقل وحافظ على فروة رأسك بين الغسلات (Design Essentials ، Melanin Hair Care ، ScalpBliss).
 

احصل على القليل من الشمس

قد يكون ضوء الشمس مفيدًا في السيطرة على قشرة الرأس، ولكن نظرًا لأن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يضر بشرتك ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد ، فلا تأخذ حمامًا شمسيًا، فقط اقضِ القليل من الوقت في الهواء الطلق.


تجنب منتجات تصفيف الشعر

يمكن أن تتراكم منتجات تصفيف الشعر على شعرك وفروة رأسك ، مما يجعلها أكثر دهنية.

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