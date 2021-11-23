أخبار الفن.. دموع محمد منير وتيسير فهمي فى الجنازة..حمادة هلال يخدع أصالة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

نشر الفنان حمادة هلال، فيديو قصير عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام يمازح فيه جمهوره مستخدما “ فلتر” يغير شكله إلى طفل صغير .

انهالت عليه عدد من التعليقات الكوميدية ، من بينهم الفنانة أصالة التى علقت قائله “ روح قلبى الله يحفظه بيجين " معتقده انه نجله الصغير .

وسط حزن ودموع من الأهالي والأصدقاء، انتهت صلاة الجنازة علي معتصم كمال، ابن شقيقة الفنان محمد منير، عقب صلاة الظهر داخل مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وحرص الفنان محمد منير علي التواجد بجانب أسرته، لحضور صلاة الجنازة علي ابن شقيقته بمسجد الحصري.



ودعت الفنانة المعتزلة تيسير فهمى جثمان شقيقها ، حيث تن دفنه اليوم بمقابر الأسرة ، وسط حالة من الحزن والانهيار سيطرت عليها .

وظهر على الفنانة تيسير فهمى حالة من الصدمة والأنهيار خاصة وان شقيقها كان قد بدأ يتعافى من فيروس كورونا وكان من المقرر ان يخرج خلال الفترة القادمة ، الا انه اختنق نتيجة الى نشوب حريقة فى المستشفى ، وهو ما وصفته بالأهمال .



علق الفنان أحمد سلامة والد الفنانة سارة سلامة ، على ما يتردد حول خضوع ابنته لعمليات تجميل كثيرة خلال الفترة الماضية وانتشار الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

وقال الفنان أحمد سلامة خلال أحد اللقاءات الصحفية ، أن ابنته مجنونة وتضع المكياج بطريقة مختلفة وهذا ما جعلها تظهر بالشكل الحالى ، مؤكدا أنها لم تخضع لأى عمليات تجميل .

بحضور نُخبة من أبطال ونجوم وصنّاع الدراما الاجتماعية "موضوع عائلي" من "أعمال شاهد الأصلية"، عُقد بفندق "فورسيزون القاهرة" - مساء امس مؤتمر صحفي ضم كوكبة من الإعلاميين وعدد من الضيوف والمدعوّين وأهل الفن، وتحدث فيه أبطال العمل وصنّاعه ماجد الكدواني، محمد شاهين، رنا رئيس، سما إبراهيم، طه الدسوقي، المخرج أحمد الجندي، والمنتج أحمد الجنايني.

فى أول ظهور إعلامى لهما معاً ، تواجدات الفنانة حلا شيحة و زوجها معز مسعود ، خلال احتفال والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة بافتتاح معرضه روح مصرية .

وظهر الثنائى حلا شيحة ومعز مسعود فى حالة من الانسجام حيث تحدثا لأول مرة الى الكاميرات معاً من خلال برنامج et بالعربى .