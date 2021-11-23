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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الطب الشرعي يحصل على شهادة دولية في فحص الجثامين بقضايا العنف

صدى البلد

وافق المجلس الوطني للاعتماد "ايجاكا"  التابع لوزارة التجارة والصناعة على منح مصلحة الطب الشرعي شهادة الاعتماد الدولي كجهة تفتيش من النوع A في مجال فحص  الجثامين وتشريحها وفحص المجني عليهم والجناة في قضايا العنف وكذلك الأنسجة، وذلك طبقا للمواصفات والمعايير الدولية.

ووفقا لهذا الاعتماد أصبح من حق الطب الشرعي استخدام شعار اعتماد المجلس الوطني طبقا للقواعد العمل بالمجلس رقم R4G.

وقالت وزارة العدل انه من المقرر أن يسري الاعتماد من اليوم التالي لاعتماد المجلس الوطني الموافق ١٦ سبتمبر الماضي  ولمدة ٤سنوات. 

وأكدت العدل أن منح الشهادة الدولية لمصلحة الطب الشرعي جاء وفق تطوير منظومة العمل في قطاع الطب الشرعي واستخدام افضل السبل التكنولوجية الحديثة فى مجال الطب الشرعي.

وكانت مصلحة الطب الشرعي قد حصلت لأول مرة في أفريقيا في ٢٤ يناير ٢٠١٩ على شهادة الأيزو في مجال تحليل البصمة الوراثية وفق متطلبات المواصفات الدولية.

الطب الشرعى فحص الجثامين قضايا العنف الجثامين شهادة دولية

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