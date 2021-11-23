الوضع خطير.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا

دعت وزارة خارجية ألمانيا، اليوم الثلاثاء، الرعايا الألمان المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرتها في أول رحلات طيران متاحة.

ووفقا لوكالة رويارز للأنباء، قالت الوزارة في بيان لها، إن المواطنين الألمان ما زالوا قادرين على استخدام مطار أديس أبابا الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت فرنسا رعاياها في إثيوبيا إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت.

كما كررت أمريكا، دعوتها لمواطنيها بسرعة مغادرة البلاد مع تردي الوضع الأمني في البلد الأفريقي.

جاء ذلك، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، يوم أمس الاثنين، توجهه إلى "ساحة المعركة" لقيادة القتال ضد قوات جبهة تحرير شعب تيجراي وحلفائها، بعدما أعلنوا اقترابهم من العاصمة أديس أبابا.

وتشهد إثيوبيا صراعا ممتدا منذ عام، بين القوات التابعة للحكومة المركزية وجبهة تحرير شعب تيجراي، التي كانت تحكم الإقليم الشمالي، لكن نطاق القتال توسع أخيرا ليقترب من العاصمة أديس أبابا.