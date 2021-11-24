رغم التظلم| الموسيقيين تتخذ قرارا صارما تجاه حسن شاكوش

قال منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن قرار إيقاف المطرب حسن شاكوش نهائي ولا رجعة فيه، ولن يُقبل تظلمه المقدم للنقابة؛ لأن قرار الوقف وسحب التصريح صادر من المجلس ورئيسه الفنان هاني شاكر.

وقال منصور هندي: «لو حسن شاكوش قدم مليون تظلم؛ ده قرار نهائي لا رجعة فيه، لأنه قرار النقيب هاني شاكر والمجلس بالكامل».

تظلم حسن شاكوش

جدير بالذكر أن حسن شاكوش تقدم بتظلم لنقابة المهن الموسيقية على قرار إيقافه عن الغناء للنقابة بالفعل، وذلك في شهر سبتمبر الماضي.

إيقاف حسن شاكوش عن الغناء

من جهة أخرى، قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، أن قرار إيقاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء بسبب الأفعال غير الأخلاقية التي افتعلها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وإساءته للإيقاعيين، نهائي ولا رجعة فيه وغير مطروح للنقاش فقصته انتهت.

وأضاف علاء عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حسن شاكوش لم يحترم خشبة المسرح أو الجمهور، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بتجاهل وعدم تسليط الضوء أو متابعة مؤديي المهرجانات.

وتابع المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، إنهم بصدد إرسال خطابات إلى نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام إلى جميع الجهات المسئولة بشأن عدم التعامل مع مؤدي المهرجانات.

يذكر أن أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاجرة نشبت بينهما مؤخرًا خلال حفلة جمعتهما في منطقة الساحل الشمالي.

منع مطربي المهرجانات من الغناء

كشفت نقابة الموسيقيين عن الأسماء الممنوعة من الغناء، وأكدوا في بيان للنقابة أنه يمنع كل من ليس عضوا في النقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة ولاجتياز الاختبارات.

وجاءت الأسماء كالتالي

حمو بيكا

حسن شاكوش

كزبرة وحنجرة

مصطفي زكريا الشهير بمسلم

أبو ليلة

أحمد قاسم الشهير بـ فيلو

أحمد موزة

حمو طيخة

ريشا كوستا وسمارة

شواحة

ولاد سليم

العصابة

الزعيم

علاء فيفتى

فرقة الكعب العالى

مجدى شطة

وزة

شكل

عمرو حاحا