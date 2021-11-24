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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

يعقد المنتج والمؤلف يوسف حسن يوسف حاليا جلسات عمل مغلقة مع الفنان أحمد الفيشاوي والمخرج رامي رزق الله للاستقرار على النسخة النهائية من إسكريبت فيلم «عودة طاقية الإخفا»، و الذي انتهى من كتابته مؤخرا الكاتب يوسف حسن يوسف.

وانتهى المخرج رامي رزق الله وفريق إنتاج الفيلم من معاينة أماكن التصوير والتي تم اختيارها (داخلي وخارجي) داخل القاهرة. 

وأكد الكاتب يوسف حسن يوسف مؤلف  «عودة طاقة الإخفا» في بيان له، أن فكرة الفيلم فكرة مبتكرة راودته كثيرا قبل البدء في كتابة السيناريو، مشيرًا إلى أن شخصية الفنان أحمد الفيشاوي في الفيلم تعتبر دورت جديدا ومختلفا لم يقدمه الفيشاوي من قبل في الأعمال التي قدمها سابقا. 

 

أبطال فيلم عودة طاقة الإخفا 

فيلم " عودة طاقة الإخفا " يشارك في بطولته مع النجم أحمد الفيشاوي الفنانة نانسى صلاح ومجموعة كبيرة من النجوم تتكتم شركة " إيجيبت جروب "الشركة المنتجة للعمل الإفصاح عن أسمائهم في الوقت الحالي , الفيلم من تأليف الكاتب يوسف حسن يوسف ومن إخراج رامى رزق الله ومن إنتاج شركة إيجيبت جروب للإنتاج الفني .

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أعمال أحمد الفيشاوي 

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد “قمر 14” الذى من المقرر أن يعرض فى 29 ديسمبر المقبل. 

"قمر 14" بطولة عدد كبير من النجوم خالد النبوي وغاده عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وشيرين رضا وأحمد مالك ومي الغيطي و أحمد حاتم واسماء ابو اليزيد و خالد انور و غيرهم وتأليف محمود زهران وانتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري وبمجرد عرضه بمهرجان الجونة لاقي نجاحا كبيرا وردود أفعال إيجابية بشكل كبير بين النقاد والجمهور ولذلك قرر صناع العمل طرحه بالسينمات (٢٩) ديسمبر المقبل .

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