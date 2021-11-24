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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالمستشفى الجامعي

جامعة الفيوم تناشد طلابها سرعة تلقي جرعة «استرازينيكا» الثانية قبل هذا الموعد

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

طالب الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بالجامعة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد بسرعة التوجه لمستشفى الجراحة الجامعي لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح في موعد أقصاه يوم الثلاثاء ٢٠٢١/١١/٣٠.

 

كما يشدد أ.د محمد سعيد أبو الغار على ضرورة تلقي كافة منتسبي الجامعة للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد؛ مؤكدا عدم السماح بدخول أيا من منتسبي الجامعة إلى الحرم الجامعي إلا بعد تقديم شهادة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم شهادة أسبوعية بسلبية نتيجة تحليل PCR، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

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جامعة الفيوم الجرعة الثانية لقاح أسترازينيكا المستشفى الجامعي

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