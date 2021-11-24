حقيبة مفقودة تثير الجدل في مطارات سلطنة عمان

نشرت شركة مطارات سلطنة عمان توضيحًا حول فقدان حقيبة شخصية لأحد المسافرين عبر مطاراتها.

وذكرت أن الجهات المختصة تعاملت مع البلاغ كما تتعامل مع كافة البلاغات التي ترد إليها بذات الأهمية وحسب الإجراءات المعتمدة وقد تم العثور على الحقيبة المشار إليها بحوزة أحد المسافرين الآخرين عن طريق الخطأ.

ولفتت الشركة في بيانها إلى أن مناولة الحقائب في مطارات مسقط الدولي وصلالة والدقم قد تم تصميمها للتوافق مع أحدث الأسس المهنية المتبعة في أحدث مطارات العالم، من حيث خضوعها لعمليات فرز دقيقة وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات المتبعة أو من خلال استخدام أحدث تقنيات فرز الحقائب في العالم ومن خلال فريق إشرافي تم إعداده خصيصا للتعامل مع هذه التقنيات الحديثة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات ذات العلاقة.

وشددت الشركة على أنها تتيح – وفق الإجراءات المتبعة في أغلب مطارات العالم- استقبال كافة بلاغات فقدان الحقائب بالتنسيق مع الجهات المختصة في المطارات المذكورة وفق أطر وإجراءات واضحة ومعتمدة إقليمية ودوليا.

وأكدت بأن جميع المسافرين عبر مطارات عمان يحتلون ذات المكانة ويتلقون المعاملة ذاتها من جميع أفراد أسرة المطار