أخبار التعليم| مفاجأة عن صورة اصطفاف 3 كواكب فوق الأهرامات.. تلقي 95% من العاملين بـ "قبل الجامعي" لقاح كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية .. إحالة مدرستين بإدارة الخارجة للتحقيق

قرر الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إحالة مدرستين تابعتين لإدارة الخارجة التعليمية للتحقيق العاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن .

وزير التعليم يدعو طلاب المدارس لمتابعة مراجعات منصة حصص مصر

دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب المدارس للدخول على منصة حصص مصر لمتابعة المراجعات ومذاكرة المناهج .

ذكريات محفورة.. "ديسك المدرسة" تطور أشكاله ومراحل الصراع على الفوز به.. نوستالجيا

“ديسك المدرسة” كان يمثل لنا بيتنا الذى نهتم به ونخوض صراعات من أجله فى حالة فقدانه او إتلافه فهو المكان الذى سنجلس عليه طوال مدة العام الدراسي الطويل، ولذلك كان لابد من الاهتمام به.

كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم مهرجان الأنشطة الطلابية |صور

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، والدكتور حسام حسن عبدالغني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور السيد الموشي منسق الأنشطة الطلابية وقسم رعاية الشباب.

ندوة تأريخية للدكتور أحمد حمزة تزامنا مع الاحتفالات باليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة

نظمت لجنة التوثيق والتأريخ باليوبيل الذهبى بجامعة المنصورة ندوة تأريخية للدكتور أحمد أمين حمزة رئيس الجامعة الأسبق بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة لتوثيق الإنجازات التى قام بها رؤساء الجامعة السابقين خلال فترات توليهم إدارة الجامعة وذلك فى اطار سلسلة الندوات التأريخية لجامعة المنصورة تزامنا مع احتفالات اليوبيل الذهبى لها (١٩٧٢-٢٠٢٢ ).

البحوث الفلكية يفجر مفاجأة عن صورة اصطفاف 3 كواكب فوق الأهرامات

كشف الدكتور ياسر عبد الهادي ، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة الصورة المنتشرة على الفيس بوك والتى تظهر اصطفاف ثلاث كواكب فوق أهرامات الجيزة وتعامدها عليها.

جامعة أسوان توافق على تخصيص المركز الحضري مركزاً لعلاج الإدمان

انعقدت اليوم الأربعاء لجنة المنشآت رقم 74 برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان رئيساً للجنة وعضوية كل من الدكتور عادل زين الدين محمد عميد كلية هندسة الطاقة.

التعليم: أكثر من 95% من العاملين بـ "قبل الجامعي" تلقوا لقاح التطعيم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا. وذلك فى إطار الحرص على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب.

ذكريات محفورة.. "ديسك المدرسة" تطور أشكاله ومراحل الصراع على الفوز به.. نوستالجيا

“ديسك المدرسة” كان يمثل لنا بيتنا الذى نهتم به ونخوض صراعات من أجله فى حالة فقدانه او إتلافه فهو المكان الذى سنجلس عليه طوال مدة العام الدراسي الطويل، ولذلك كان لابد من الاهتمام به.

الملحق الثقافى الكويتى يبحث تعزيز التعاون مع رئيس جامعة طنطا

استقبل الدكتور أحمد رشيد المطيرى الملحق الثقافى لسفارة دولة الكويت بالقاهرة، اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال التعليم العالى والدراسات العليا.

القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان يستقبل وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

استقبل الدكتور أيمن عثمان القائم رئيس جامعة أسوان مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.