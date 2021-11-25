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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين ميتسوبيشي إكليبس ورينو كادجار موديل 2021 | صور

مقارنة بين ميتسوبيشي
مقارنة بين ميتسوبيشي اكليبس و رينو كادجار موديل 2021

استطاعت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام أن تحتل مكانة كبيرة داخل الأسواق العالمية، وتمتعت هذه الفئة بعدة مقاومات جعلتها تنفرد بالعديد من المفاهيم وأهمها المساحة الداخلية الرحبة والارتفاع المناسب عن الأرض، إلى جانب المواصفات المقدمة من قبل كل صانع.

 

أداء المحركات

حصلت سيارة ميتسوبيشي اكليبس موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/متر، يقترن ناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيكي الأداء.

تستمد السيارة رينو كادجار موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 130 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي.

التجهيزات

تتمتع سيارة ميتسوبيشي اكليبس موديل 2021 بخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيا، ومصابيح ضباب أمامية LED، كاميرا خلفية، بإضافة مستشعرات الركن، مثبت سرعة من خلال عجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما كهربائية.

تحتوي سيارة رينو كادجار موديل 2021 على مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، مثبت سرعة، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، مقود حركة مزود بأنظمة التحكم و الرفاهية، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مصابيح ضباب أمامية وخلفية.

عوامل الأمان

تأتي سيارة ميتسوبيشي اكليبس بنظامي الفرامل مانعة للانغلاق AB، والتوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، مساعدة عند صعود المرتفعات HAC، نظام التحكم في الجر، كما حملت خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقة. 

حصلت رينو كادجار موديل 2021 على حزمة متنوعة من وسائل الأمان والسلامة وتضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و نظام التوازن الإلكتروني ESP.

أسعار ميتسوبيشي اكليبس موديل 2021 :

الفئة الأولى GLX MIDLINE بسعر385 ألف جنيه.

الفئة الثانية GLS MIDLINE بسعر420 ألف جنيه.

الفئة الثالثة INSPORT بسعر435 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHLINE بسعر 450 ألف جنيه.

الفئة الخامسة INSTYLE بسعر465 ألف جنيه.

الفئة السادسة TOP LINE بسعر 480 ألف جنيه.

الفئة السابعة PREMIUM بسعر505 ألف جنيه.

 

أسعار رينو كادجار موديل 2021 :

الفئة الأولى VISON بسعر 389 ألف جنيه.

الفئة الثانية DYNAMIC بسعر 414 ألف جنيه.

الفئة الثالثة SIGNATURE بسعر 434 ألف جنيه.

السيارات الرياضية ميتسوبيشي ميتسوبيشي إكليبس رينو رينو كادجار

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