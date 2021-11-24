النقد الدولي يكشف تأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا .. فيديو

كشف الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تطورات تأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا.



وأضاف محمود محيي الدين، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن السحب من المخزون الاحتياطي لبعض دول العالم لم يؤثر بعد بالشكل الكبير.



وتابع الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن استمرار تداعيات جائحة كورونا قد يؤثر على معدلات النمو المتوقعة عالميا خلال الفترة القادمة.



وأكد الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن ما سيحدث بعد الشهور القادمة في علم الغيب ولا نعرف ما سيحدث من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن لدينا تفاؤل بالاقتصاد المصري في ظل المشروعات الكبيرة التي تتم.