بعد الصدى الواسع للروبوت إيلو.. الكومي يشارك في أكبر معرض للفضاء بالعالم

يشارك المهندس محمود الكومي، عالم البيانات المصري، والحاصل على فضية جنيف للاختراعات عام 2021، في معرض تكنولوجيا الفضاء ٢٠٢٢ «Space Tech Expo USA» والمقرر إنعقاده في الفترة من 23 إلى 25 مايو المقبل.

وقال «الكومي» في تصريح لموقع «صدى البلد» إن ترشيحه كمتحدث في أكبر معرض للفضاء بالعالم أتي بعد الصدى الواسع الذي وصل إليه إيلو «ELU» أول روبوت في العالم يولد المياه على سطح المريخ.

وأضاف المهندس المصري أن المسئولين عن المؤتمر وجهوا له الدعوة باعتباره مخترعا مصريا لمع صداه في وقت قياسي لافتاً أن المعرض يضم معظم وكالات الفضاء والشركات الكبرى في العالم، وعلى رأسها وكالة ناسا وشركة spacex.

وأكد عالم البيانات المصري أنه يسعى دائماً لرفع اسم مصر عالياً في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة المرتبط بتكنولوجيا الفضاء، منوهاً: «القادة السياسيين داعمين لكل نموذج مصري مشرف بقوة بما في ذلك من هم في المجال التكنولوجي».

وأشار محمود الكومي: «هكون فخور كأول عالم بيانات مصري يشارك في مثل هذا الحدث خصوصا أني مدعو كمخترع مصري، وهذا يعطي انطباعا بوجود نماذج مصرية ملهمة وإن شاء الله تكثر وتكثر بدعم القيادات خلال الفترات المقبلة، فليس لنا هدف أسمى من رفع اسم مصر عاليا في كل محفل دولي».

الروبوت «إيلو» يعمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لاستكشاف معظم المناطق ذات أعلى نسبة رطوبة على سطح المريخ، حيث أن الكوكب الأحمر ليس به ماء سائل كالأرض، لكن نسبة الرطوبة به قد تصل إلى 100%.

وبعد ذلك يمكن للروبوت «ELU» الذي يعني اسمه «الحياة» باللغة الإستونية توليد مياه شرب نظيفة بمجرد معالجتها بواسطة الذكاء الاصطناعي مما يوفر فرصة للحياة على الكوكب الأحمر.