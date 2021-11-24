عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد الصدى الواسع للروبوت إيلو.. الكومي يشارك في أكبر معرض للفضاء بالعالم

المهندس محمود الكومي،
المهندس محمود الكومي، عالم بيانات مصري

يشارك المهندس محمود الكومي، عالم البيانات المصري، والحاصل على فضية جنيف للاختراعات عام 2021، في معرض تكنولوجيا الفضاء ٢٠٢٢ «Space Tech Expo USA» والمقرر إنعقاده في الفترة من 23 إلى 25 مايو المقبل. 

وقال «الكومي» في تصريح لموقع «صدى البلد» إن ترشيحه كمتحدث في أكبر معرض للفضاء بالعالم أتي بعد الصدى الواسع الذي وصل إليه إيلو «ELU» أول روبوت في العالم يولد المياه على سطح المريخ. 

وأضاف المهندس المصري أن المسئولين عن المؤتمر وجهوا له الدعوة باعتباره مخترعا مصريا لمع صداه في وقت قياسي لافتاً أن المعرض يضم معظم وكالات الفضاء والشركات الكبرى في العالم، وعلى رأسها وكالة ناسا وشركة spacex.

وأكد عالم البيانات المصري أنه يسعى دائماً لرفع اسم مصر عالياً في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة المرتبط بتكنولوجيا الفضاء، منوهاً: «القادة السياسيين داعمين لكل نموذج مصري مشرف بقوة بما في ذلك من هم في المجال التكنولوجي». 

وأشار محمود الكومي: «هكون فخور كأول عالم بيانات مصري يشارك في مثل هذا الحدث  خصوصا أني مدعو كمخترع مصري، وهذا يعطي انطباعا بوجود نماذج مصرية ملهمة وإن شاء الله تكثر وتكثر بدعم القيادات خلال الفترات المقبلة، فليس لنا هدف أسمى من رفع اسم مصر عاليا في كل محفل دولي». 

 الروبوت «إيلو» يعمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لاستكشاف معظم المناطق ذات أعلى نسبة رطوبة على سطح المريخ، حيث أن الكوكب الأحمر ليس به ماء سائل كالأرض، لكن نسبة الرطوبة به قد تصل إلى  100%.

وبعد ذلك يمكن للروبوت «ELU» الذي يعني اسمه «الحياة» باللغة الإستونية توليد مياه شرب نظيفة بمجرد معالجتها بواسطة الذكاء الاصطناعي مما يوفر فرصة للحياة على الكوكب الأحمر. 

مهندس مصري يعلن ابتكارا جديدا يستخلص المياه من الهواء

 

 

 

Space Tech Expo USA المهندس محمود الكومي عالم البيانات المصري فضية جنيف معرض تكنولوجيا الفضاء ELU أول روبوت في العالم مخترع مصري ايلو الكوكب الاحمر معظم وكالات الفضاء

ترشيحاتنا

ريال مدريد يتقدم على شيريف المولدوفي 2-0 في دوري أبطال أوروبا

شوط أول سلبي بين ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا

الحوامل والمرضعات .. صحة النواب توضح تفاصيل التلقيح بالجرعة الثالثة لـ كورونا

بعد الصدى الواسع للروبوت إيلو.. الكومي يشارك في أكبر معرض للفضاء بالعالم

استفزاز جديد .. إسرائيل تصادق على بناء أكبر حي استيطاني في القدس

اتهمت دجالا بالزواج بها تحت تأثير المخدر.. وهذا ما حدث لها |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرض الإعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية على الهواء.. وإنهاء حلقة برنامجها

إخلاء عاجل للمنازل .. حريق وانفجارات هائلة بـ مصنع ببريطانيا |فيديو

تحرك أمني عاجل بعد العثور على 13 حمارًا مسلوخًا ببني سويف

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

انتشار الجيش الإثيوبي حول سد النهضة .. تفاصيل بالصور

يمتلك منجميّ ذهب في تيجراي.. الديهي: ساويرس استثماراته ضخمة بإثيوبيا ..فيديو

"الصحة" تعلن شروط وضوابط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

البحوث الفلكية يفجر مفاجأة عن صورة اصطفاف 3 كواكب فوق الأهرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

فيديو

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

ماذا قال هاني شاكر عن محمد رمضان وويجز وحمو بيكا؟ "فيديو"

لماذا يحدث تساقط الشعر ؟.. إليك أحدث العلاجات.. فيديو

للبشرة السمراء والبيضاء .. تعرفي على نوع الليزر المناسب لإزالة الشعر

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ