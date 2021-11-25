ضبط محل لبيع زيوت السيارات المغشوشة في سوهاج

قال المهندس محمد ابراهيم ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف أنه تم ضبط محل لبيع زيوت السيارات وبحوزته كمية كبيرة من الزيوت المغشوشة، مؤكدًا أنه تم ضبط صاحب المحل وتحريز المضبوطات حتى الانتهاء من التحقيقات.

جاءت الحملة بالتعاون مع المهندس محمد حسين دياب، وكيل المديرية لشئون الرقابة، تشكلت حملة تموينية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بمنطقة جنوب الصعيد.

تحت إشراف العميد رأفت رشوان، رئيس مباحث تموين سوهاج، وقوة من الشرطة السرية بالإدارة والرقابة التموينية بمديرية التموينية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُتهمين كما تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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