من المطار.. شريف رمزي و زوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة لها مع زوجها الفنان شريف رمزي عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت ريهام أيمن، في الصور من المطار برفقة زوجها و علقت قائلة:" vacation mode on “



يذكر ان حرص الفنان شريف رمزي، على تهنئة زوجته الفنانة ريهام أيمن، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر "رمزي" صورًا تجمعه بزوجته عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".



وعلق شريف رمزي عليها: "دايماً بنتقد الناس اللي بتكتب لبعض رسايل علي السوشيال ميديا لكن إنتي تستاهلي اني اقولك بحبك قدام الناس كلها وأعرفهم انك أحلي وأجمل أم وست وزوجة في العالم، كل سنة وانتي طيبة وعقبال مليون سنة يا حبيبتي️".



يشار إلى أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة" الذي شارك في بطولته كل من مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش