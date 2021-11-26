عروس تستبدل العريس بدمية لهذا السبب

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية صور لعروس قضت حفل زفافها وحيدة بسبب عدم حضور العريس لأسباب قهرية، و ذكرت العروس أن السبب في عدم حضوره اصابته بالتسمم.



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" فإن عروس عشرينية في ولاية نورث كارولينا الأمريكية تسببت في حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا لإقامتها حفل زفافها بمفردها و استبدال العريس بدمية بلاستيكية .



ذكرت العروس أن كل شئ قبل حفل الزفاف كان جاهزا و ؤكل شئ على ما يرام، إلا أنها صدمت أن العريس أصيب بحالة تسمم نتيجة تناوله طعام فاسد نتج عنه دخوله للمستشفى قبل حفل الزفاف بساعات.

أشارت العروس إلى أن الأطباء أوضحوا لها أنه لن يتمكن من الخروج من المستشفى في ذلك الوقت بسبب وعكته الصحية ، شعرت بالتوتر و الحرج خاصة أنها أرسلت دعوات الزفاف للأهل و الأصدقاء.



جدير بالذكر أن العروس أقامت حفل الزفاف و استبدلت العريس بدمية بلاستيكية و قامت بوضع آي باد به مقاطع للعريس أثناء الخطوبة و تحضيرات الزفاف ، و علقت عليها " هذا ما يحدث حينما تتوتر الأجواء و يحدث شئ يمنع العريس من حضور زفافه" .