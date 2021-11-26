نشرة الفن.. نجوم احتفالية طريق الكباش يتحدثون لـ"صدى البلد" وتفاصيل أول حفل لحسن شاكوش بعد الإيقاف

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها تصريحات النجوم المشاركين في احتفالية طريق الكباش، وتفاصيل أول حفل لحسن شاكوش بعد الإيقاف.

شارك العديد من نجوم الفن في حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته وقيادات الدولة.

يعود مغني المهرجانات حسن شاكوش لإحياء الحفلات مرة أخرى، وهذه المرة برفقة أصدقائه عمر كمال وحمو بيكا وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض قريبا، على أن يبدأ طرح التذاكر من اليوم، ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم.

يقدم الممثل الهندي الشهير سلمان خان حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 10 ديسمبر المقبل.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تنظيم حفل للفنان الهندي سلمان خان ضمن فعاليات موسم الرياض، وسيتم طرح التذاكر قريبا، دون الكشف عن تفاصيل الحدث.

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها على تطبيق انستجرام، البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة التي تستعد لتقديمها مع أحمد فهمي ضمن فعاليات موسم الرياض.

تألقت أنغام بفستان أبيض في حفلها مساء الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض، وغنت العديد من أعمالها الجديدة منها “حالة خاصة جدا”، “أنا بعته كتير”، و"بين البينين"، وغيرها من الأغاني الخليجية.

يواصل المخرج ياسين حسن تصوير عدد من حلقات الموسم الأول من مسلسل "عالم دبليو " الذي يعد أول دراما عربية في الشرق الأوسط تطرق لعالم " فريق الظل" أو الأبطال الخارقين بمشاركة الفنانين حمادة هلال ومحمد الشرنوبي وشريف رمزي ومحمد لطفي.

تألقت المغنية المصرية لارا اسكندر في احتفالية افتتاح طريق الكباش التي انتهت منذ قليل، وغنت فيها بصحبة الفنان محمد حماقي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.