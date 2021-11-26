الجزائر..خبير فيروسات يحدد موعد دخول البلاد في الموجة الرابعة لـ كورونا

نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن خبير الفيروسات، الدكتور محمد ملهاق، أن الجزائر تشهد بداية الموجة الرابعة من جائحة كورونا، عقب تصاعد الإصابات في الأسابيع الأخيرة.

وتطرق الدكتور ملهاق إلى عدة مؤشرات توحي بالموجة الرابعة، مشيرا إلى أن أولها عالمي ويتمثل في أن الفيروس عاد بقوة في عدة دول.

وحذر الخبير الجزائر في علم الفيروسات من مغبة التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأيضا العزوف عن التطعيم، مشددا على أنه "منذ انخفاض الاصابات شهر سبتمبر الماضي، سجلنا تراخيا في تطبيق الإجراءات الوقائية. رغم أن الوباء لا يزال بيننا"، وأن "العديد من المواطنين استغنوا عن ارتداء القناع الواقي والتباعد الاجتماعي، وكأننا تخلصنا من الوباء".

وبشأن موعد ذروة الموجة الرابعة، لفت الدكتور ملهاق على أن تصاعد الإصابات بالعدوى إذا استمر، فستكون متزامنة مع موعد الأنفلونزا الموسمية بين شهري ديسمبر ويناير.

وأوصى الخبير في السياق بعدم الاختلاط بالأشخاص الذين يكونون قد أصيبوا بالعدوى وهم يظنونها أنفلونزا موسمية. مشيرا أن الخيار الأفضل، زيارة الطبيب المختص للكشف والتأكد.

وأوضح الخبير المتخصص في غلم الفيروسات أن موعد وصول الموجة الرابعة تحدده " حالات التراخي، فكلما التزمنا أكثر ابتعدت أكثر والعكس".

وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت يوم الأربعاء، تسجيل 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.

وترصد لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر، أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي ارتفع إلى 210900 إصابة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 6036 شخصا، بعد تسجيل 5 وفيات في اليوم الأخير.