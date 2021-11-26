علاج علامات الحبوب البنية في الوجه

تبحث الكثير من النساء عن طرق علاج علامات الحبوب لأنها تدمر جمال الوجه وتفسد الاطلالة العامة.

وتظهر علامات الحبوب ذات البقع الداكنة عن تلف الجلد بعد زوال الالتهاب وتؤدي إصابة الجلد نتيجة التعرض المفرط للشمس أو ظهور البثور إلى زيادة إنتاج الميلانين أثناء عملية الشفاء ، مما يؤدي إلى فرط تصبغ.

نعرض لكم طرق علاج علامات الحبوب وذلك وفقا لما جاء في موقع “ doconline” .

نصائح فعالة للتخلص من علامات البثور



التعايش مع البثور يمكن أن يجعلك تفقد الثقة ونصائح فعالة حول ما يجب فعله وما يجب تجنبه لمنع ظهور حب الشباب وعلاج علامات الحبوب فى الوجه

الحفاظ على نظافة البشرة



نظفي وجهك مرتين يوميًا بصابون معتدل غسول وجه وماء فاتر لإزالة الأوساخ الزائدة والعرق والزيوت



لا تفركي وجهك بقسوة

احرص دائمًا على ترطيب البشرة باستخدام مرطب بعد الغسيل

لا تلمسي وجهك مرارًا وتكرارًا

اغسلي الشعر بانتظام وأبعديه عن الوجه حتى لا تظهر علامات الحبوب البنية فى الوجه

تجنبي المكياج الثقيل لعدم زيادة علامات الحبوب

استخدمي واقي الشمس الجيد الخالي من الزيوت لمنع فرط التصبغ

لا تضغطي على الرؤوس البيضاء أو الرؤوس السوداء أو البثور لمنع العدوى والتندب

التدخل في النظام الغذائي ونمط الحياة

اشربي الكثير من الماء للحصول على بشرة رطبة ومتوهجة

أضيفي الفواكه والخضروات الطازجة إلى نظامك الغذائي

تخلصي من نفسك عن طريق التأمل واليوجا ونمط حياة صح

