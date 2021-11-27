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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرماتى بدرجة شاعر.. صبرى أبو الوفا يفترش الرصيف ويمتع الزبائن لـ 16 عاماً.. فيديو

صرماتى قوص
صرماتى قوص

بأبيات ومربعات ارتجالية يقضى صبرى سعيد أبوالوفا " صرماتى أحذية"، وقته على رصيف جانبى بوسط مدينة قوص جنوب قنا ، مستقبلاً زبائنه الذين يقصدونه يومياً لإصلاح وتعديل أحذيتهم القديمة ، والاستمتاع بما يلقيه عليهم من أشعار خلال فترة الإصلاح التى قد تستغرق وقت طويل لبعض الأحذية الثمينة.

صبرى أبوالوفا ، الذى ارتبط بالرصيف منذ 15 عاماً أصبح علامة مميزة على الرصيف يقصده أهالى المنطقة، ليس لتصليح أحذيتهم فحسب ، لكن أيضاً للاستمتاع بما يردده على مسامعهم من شعر ارتجالى ، بابتسامة صافية تملأ وجهه طوال فترة عمله.

 

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" لقمة عيش حلال" جملة يرددها دائماً مع نفسه أو مع الزبائن، للتهوين من قسوة المهنة وصعوبات الحياة اليومية التى يواجهها لتدبير احتياجات أسرته ، وتخفف عنه متاعب نظرة الناس للحرفة التى قد تصل لحد التنمر، لكنه يتحمل كونها تغنيه عن سؤال الآخرين.

 

"صرماتى" الاسم الأنسب الأفضل لحرفة اصلاح الأحذية ، كما يحب أن ينادى بين أصحاب الحرف دن خجل ، معتبراً أن " صرماتى" لفظ مصرى قديم متداول بين الناس منذ عقود طويلة، بجانب مصطلحات أخرى مثل " جزمجى أو منقل أو اسكافى ".

 

قال صبرى أبوالوفا ، عمرى الآن 36 عاماً قضيت منها 16 عاماً على الرصيف بهذه المنطقة التى اعتدت عليها منذ أن قررت أن أعمل بهذه الحرفة ، وهو ما خلق حالة من التعايش أو " العشرة" مع أهالى المنطقة، نتسامر ع بعضنا خلال أوقات الفراغ و يرشحوننى لمن يرغبون فى إصلاح أحذيتهم ، لمعرفتهم بقدرتى على الابتكار فى الإصلاح.

 

و تابع أبوالوفا ، أبدأ عملى من الصباح الباكر و استمر حتى الساعة الثالثة عصراً أو حسب ظروف الإقبال و بعدها اتجه إلى نهر النيل لاصطياد كمية من الأسماك ، توفر لى و لأسرتى وجبة غذاء متكاملة، خاصة و أننى أجيد الكثير من الأعمال الأخرى التى عملت بها قبل أن أعمل " صرماتى" لكننى تركتها جميعاً و قررت أن استمر فى هذه الحرفة التى وجدت نفسى فيها.

 

و أضاف الصرماتى ، الحياة لا تخلوا من المتاعب و مهنتى تعانى بشدة من التنمر ، لكن الشغل مش عيب ولا عار، فالعار الحقيقى هو أن يمد الإنسان يده للآخرين و يطلب منهم مساعدة أو إعانة وهو قادر على العمل، وفى النهاية العمل والرزق قدر من عند الله، وحرفتى هذه عمل بها الكثير من الصالحين ولا أخجل منها فقد أتقنتها و أصبحت مميزاً فيها لدرجة أن ما أخيطه بيدى ينافس شغل المصانع.

 

و أشار أبوالوفا، إلى أن الحرفة كانت تعانى بشدة من شبح الإندثار ، لكن ارتفاع أسعار الأحذية فى الفترة الأخيرة ساهم فى إحيائها و إقبال الأهالى على إصلاح أحذيتهم بدلاً من شراء جديد يؤثر على ميزانية الأسر، كما أن الأحذية التى يتم تصليحها ليست كلها قديمة أو متهالكة، فبعض الأحذية تكون جديدة و سعرها مرتفع لكن يرغب أصحابها فى الحفاظ عليها من خلال خيوط متينة و مميزة.

 

 

صرماتى بدرجة شاعر

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