صدمة لعشاق جلاكسي نوت.. سامسونج تقتل أحد أشهر هواتفها بشكل دائم

أشارت شركة سامسونج Samsung، في وقت سابق من هذا العام، إلى أنها قد توقف خط إنتاج سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy Note، ولكنها ستقدم هواتف ذكية جديدة من العائلة العام المقبل.

وذكر التقرير الأخير الصادر من كوريا الجنوبية، إلى أن شركة سامسونج قد تتوقف عن إنتاج سلسلة Galaxy Note، حيث أزالت عملاقة تصنيع هواتف أندرويد إصدارات "نوت" من خطة تصنيع منتجاتها للعام المقبل 2022.

احصائيات تكشف السبب وراء توقف سامسونج عن إنتاج Galaxy Note

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن السبب الرئيسي وراء قتل سامسونج خطوط إنتاج هواتف جالكسي نوت، لكونها المنافس الأول لهواتف الشركة الكورية ذات الشاشات القابلة للطي.

وتشير الإحصائيات، إلى أن سامسونج باعت حوالي 12.7 و 9.7 مليون وحدة، من خط إنتاج هواتف Galaxy Note10 و Note20، خلال عامي 2019 و 2020 على التوالي، بينما بلغت الوحدات المباعة من إصدار سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold إلى 13 مليون وحدة.

ولأجل ذلك، إذا كانت مبيعات سامسونج تشهد اتجاهًا صعوديًا في طلبات الهواتف القابلة للطي وتناقص مبيعات Note، فمن المنطقي أن تقوم الشركة باستبدال طرازات "نوت" ذات المواصفات الرائدة الأكثر تكاملا، بإصداراتها القابلة للطي Flip and Fold.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم سامسونج بسحب منتجاتها من هواتف Note التي لن تباع في المتاجر حول العالم، ووفقا للتسريبات الأخيرة من المتوقع أن يصبح هاتف Galaxy S22 Ultra المرتقب، هو البديل لسلسلة "نوت" بعد تزويده بفتحة مخصصة للقلم الالكتروني S pen.