عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صدمة لعشاق جلاكسي نوت.. سامسونج تقتل أحد أشهر هواتفها بشكل دائم

هاتف سامونج جلاكسي
هاتف سامونج جلاكسي Note20

أشارت شركة سامسونج Samsung، في وقت سابق من هذا العام، إلى أنها قد توقف خط إنتاج سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy Note، ولكنها ستقدم هواتف ذكية جديدة من العائلة العام المقبل.

وذكر التقرير الأخير الصادر من كوريا الجنوبية، إلى أن شركة سامسونج قد تتوقف عن إنتاج سلسلة Galaxy Note، حيث أزالت عملاقة تصنيع هواتف أندرويد إصدارات "نوت" من خطة تصنيع منتجاتها للعام المقبل 2022.

 

Galaxy A03.. سامسونج تعلن عن أحدث إصدارتها منخفضة التكلفة

تسريبات تكشف الصور الحية لأرخص هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S21FE

 

احصائيات تكشف السبب وراء توقف سامسونج عن إنتاج Galaxy Note

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن السبب الرئيسي وراء قتل سامسونج خطوط إنتاج هواتف جالكسي نوت، لكونها المنافس الأول لهواتف الشركة الكورية ذات الشاشات القابلة للطي.

وتشير الإحصائيات، إلى أن سامسونج باعت حوالي 12.7 و 9.7 مليون وحدة، من خط إنتاج هواتف Galaxy Note10 و Note20، خلال عامي 2019 و 2020 على التوالي، بينما بلغت الوحدات المباعة من إصدار سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold إلى 13 مليون وحدة.

ولأجل ذلك، إذا كانت مبيعات سامسونج تشهد اتجاهًا صعوديًا في طلبات الهواتف القابلة للطي وتناقص مبيعات Note، فمن المنطقي أن تقوم الشركة باستبدال طرازات "نوت" ذات المواصفات الرائدة الأكثر تكاملا، بإصداراتها القابلة للطي Flip and Fold.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم سامسونج بسحب منتجاتها من هواتف Note التي لن تباع في المتاجر حول العالم، ووفقا للتسريبات الأخيرة من المتوقع أن يصبح هاتف Galaxy S22 Ultra المرتقب، هو البديل لسلسلة "نوت" بعد تزويده بفتحة مخصصة للقلم الالكتروني S pen.

سامسونج Galaxy Note هواتف ذكية جالكسي نوت الهواتف القابلة للطي

موضوعات متعلقة

بمواصفات قوية.. سعر أقوى هاتف في العالم من أسوس

أوبو رينو7.. مواصفات ومميزات وسعر Oppo Reno 7 5G

تدعم أندرويد 12.. أوبو تكشف عن سلسلة الهواتف الخارقة Reno7 5G

الكشف عن مواصفات هاتف هواوي Nova 8 SE 4G

ترشيحاتنا

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

لحظة إعلان فوز الخطيب برئاسة النادى الأهلي حتى 2025 .. فيديو

إعلان الطوارئ في نيويورك بسبب إصابات كورونا

بعد الفوز بأمانة الصندوق.. خالد مرتجي يرفض توجيه رسالة إلى الدرندلي ويؤكد: ربنا ييسر

خالد مرتجي: الأهلي نمبر وان ومجلس الخطيب سيستكمل برنامج العائلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

الخطيب رئيساً للأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. العامري نائب

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن البلجيكية المصابة بمتحور كورونا الجديد بعد عودتها من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة أنقذتها.. شاهد لحظة سقوط عجوز من الدور الـ 19|فيديو

نيللي كريم الأبرز.. فنانون برفقة أزواجهم على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي.. شاهد

عام على رحيل الأسطورة.. خبايا وفاة مارادونا وسر دفن جثمانه دون قلب

لن تصدق عمرها.. وفاة أكبر عجوز معمرة على وجه الأرض|صور

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ