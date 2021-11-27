مستشار رئيس الوزراء العراقي: كشف حقائق عن عملية استهداف الكاظمي قريبا

قال مستشار رئيس الوزراء العراقي مشرق عباس ، إن الأيام القادمة ستشهد كشف حقائق عن عملية استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



وأضاف عباس - في تغريدة على / تويتر/ اليوم /السبت/ وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - " الأيام القادمة ، سيتم الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الارهابيون ضد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي ".



وتابع " لن ننتبه إلى محاولات التضليل ، كما نأسف لمن يتأثر بها غافلا ، الحقيقة لاتموت "