الأردن: لم يتم رصد أى إصابات بمتحور كورونا الجديد

قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا بالأردن عادل البلبيسي، السبت، إنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور "أوميكرون" في الأردن حتى الآن.

وأضاف، أن "الوزارة تراقب الوضع الوبائي في المملكة وعلى الحدود بعد فرض شروط على القادمين من دول إفريقية".

وشدد البلبيسي على ضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا والجرعة الثالثة المعززة لمن تنطبق عليهم الشروط لمنع انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الداخلية منع دخول غير الأردنيين القادمين من دول إفريقية إلاّ بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد، اعتبارا من الأحد المقبل.

وسيخضع الأردنيون القادمون من هذه الدول للحجر المؤسسي لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحص الكشف عن كورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها.

وقالت وزارة الداخلية إنها اتخذت إجراءات احترازية بحق القادمين من دول (جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني، بتسوانا)، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وصنّفت منظّمة الصحّة العالميّة الجمعة، المتحوّرة الجديدة لكورونا التي رُصدت أوّل مرّة في جنوب إفريقيا على أنّها "مقلقة" وأطلقت عليها اسم "أوميكرون".

وقالت مجموعة الخبراء المكلّفة متابعة تطوّر الجائحة إنّه "تمّ إبلاغ منظّمة الصحّة العالميّة عن المتحوّرة بي.1.1.529 لأوّل مرّة من جانب جنوب إفريقيا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 (...). تحتوي هذه المتحوّرة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق".