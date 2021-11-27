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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصدر مقرب من وائل الإبراشي: حالته الصحية مستقرة

صدى البلد

تداول خلال الساعات الماضية بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.


وعلم “صدى البلد” من مصدر مقرب من الإعلامي وائل الإبراشي، أن هذه الأخبار غير صحيحة، مؤكدا أن الإبراشي منزعج تماما من هذه الشائعات وهو بحالة جيدة حاليا.

 

خيري رمضان يكشف حالة وائل الإبراشي:

 

وكشف الإعلامي خيري رمضان، عن تحسن الحالة الصحية للإعلامى الكبير وائل الإبراشي الذي أصيب قبل ذلك بفيروس كورونا، مؤكدا أن وائل الابراشي تحسن كثيرا ولكن لم يصدر أمر بالعودة الى الشاشة، وقال: "وائل يتحسن كتير جدا ولكن لسه مصدرش قرار من الطبيب بالعودة الي الشاشة".

 

وعبر الإعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، عن سعادته بعودة الإعلامية إيمان الحصري بعد رحلة علاج صعبة في الخارج، مفيدا بأنه حاول الاتصال بها ولكن هاتفها مغلق، مضيفا: "حاولت اكلم ايمان الحصرى ومقدر رحلة العذاب اللي شافتها من الأخطاء الطبية وربنا انقذها لانها انسانه راقية".

 

لازال الإعلامي وائل الإبراشي أشهر الوجوه الغائبة عن الشاشة المصرية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتحديدًا في شهر ديسمبر 2020.

 

ويُكمل الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج التاسعة على شاشة التلفزيون المصري عامًا من الغياب عن جماهيره ومتابعيه الذين تعلقوا بظهوره وقضاياه يوميًا.

ماذا فقدت الشاشة بغياب وائل الإبراشي 
وائل الإبراشي كان ولا زال أحد الإعلاميين الذين يتمتعون بالجرأة لمناقشة قضايا عدة قد تكون جديدة على المجتمع المصري، وربما لا ينافسه في ذلك أحد من الإعلاميين حاليًا.
ويعتبر وائل الإبراشي أشهر الإعلاميين الذين يديرون المناظرات الفكرية ومناقشات الرأي والرأي الآخر على التلفزيون وتتسم حلقاته بالسخونة والجرأة وكثيرًا ما تتحول إلى مشادات على الشاشة.

التزم وائل الإبراشي بالحياد فترات كبيرة من تقديم برامجه، لكنه في آخر برامجه أعلن صراحة انه لس على الحياد ما دام الأمر يتعلق بقضايا الوطن والأمن القومي.

رحلة مرض مؤلمة 
في بدايات إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا، حاول طمأنة متابعيه من خلال رسالة بعثها لزميله عمرو أديب قرأها على المشاهدين.

وكتب وائل الإبراشي: "نُقلت في سيارة إسعاف وأنا في حالة حرجة وتمكنت كورونا من التهام جزء كبير من رئتيّ، والآن حالتي بدأت في التحسن بالرغم من صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث".

وكانت الإعلامية شافكي المنيري كشفت في وقت سابق تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي وموعد عودته لتقديم برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية.

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