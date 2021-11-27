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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : أهم فوائد إنشاء المناطق اللوجيستية تقليل تكلفة نقل السلع

النائب عامر الشوربجي
النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب

قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن وزارة التموين تعتبر من أكثر الوزارات النشطة في الفترة الحالية وذلك لجهودها المستمرة في توفير السلع الأساسية للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم منها.

وأضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الإتجاه الراهن التي تسعي الوزارة للسير به وهو إنشاء المناطق اللوجيستية التجارية يهدف لتوفير أماكن تخزين وفرز وتعبئة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية بما سيقلل حلقات تداول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع.

وأشار عضو لجنة الزراعة، إلي أن التوسع في منظومة التجارة الداخلية أحد أهم توجيهات الرئيس السيسي والتي تهدف بشكل مباشر لدعم الاقتصاد القومي للدولة.

ونوه البرلماني، إلي أن وزارة التموين استطاعت بشكل كبير ضبط الأسواق من خلال شن الحملات التفتيشية علي التجار لضبط المخالفات المتعلقة بالغش التجاري أو رصد السلع المعروضة منتهية الصلاحية.

جاء ذلك بعد أن التقت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، بالدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ، للتعرف على استراتيجية الوزارة ومناقشة التحديات التي تواجهها، وسبل التغلب عليها، وعرض رؤية الحزب علي " المصيلحي"، فيما يتعلق بهموم المواطن في قضايا السلع التموينية وتحديات التوسع في التجارة الداخلية. 

 

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال اللقاء عن توجه الوزارة نحو التوسع في أنشطة التجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجيستية، بما تتميز به من تقليل الاسعار علي المواطنين، والتنوع الكبير في السلع.

وأعرب المصيلحي، عن حرصه الشديد علي خدمة المواطنين وتوصيل الدعم الي مستحقيه بكل الصور، في إطار التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد.

وحول استراتيجية الوزارة فيما يخص التأمين على عمال المخابز، قال المصيلحي، إن هناك تنسيقا كبيرا مع وزارة القوي العاملة في هذا الشأن، وبلغ الحصر النهائي للعمال في المخابز علي مستوي الجمهورية نحو 75 الف عامل.

وأشاد وزير التموين ، في نهاية اللقاء، بأداء الهيئة البرلمانية للحزب، وحرصها علي لقاء الوزراء والمسئولين للوقوف علي الأداء الحكومي، وأنه لأول مرة منذ توليه الوزارة يجد حزبا يطلب لقاء مع مسئول حكومي للاستماع اليه. 

وأهدي الدكتور احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وزير التموين، درع التكريم، علي جهوده الملموسة منذ توليه الوزارة

السلع السلع الأساسية وزارة التموين المناطق اللوجيستية التجارة الداخلية

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