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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتعاون مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية

تنفيذ مبنى ملحق بالعيادات الخارجية بمستشفيات جامعة جنوب الوادي

توقيع اتفاق تعاون
توقيع اتفاق تعاون بين جنوب الوادى والمنطقة الجنوبية

وقع الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، واللواء أركان حرب محب حبشي خليل، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، عقد اتفاق بين الجامعة وقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى ملحق بالعيادات الخارجية بجامعة جنوب الوادى.


جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور احمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوى شحات ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والعميد اركان حرب ابراهيم محمود شامة، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية والعقيد أحمد عرابى ، قائد قطاع قنا العسكرى ، والدكتور عرفه محمود، المستشار الهندسى للجامعة.

 

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و أشار رئيس الجامعة ، إلى أن الاتفاق يأتي فى إطار ما تتمتع به القوات المسلحة من كفاءات و طاقات فى هذا المجال وما لها من مجهودات متميزة فى التعاون مع جميع اجهزة الدولة فى جميع المجالات و رغبة منها فى تخفيف العبء عن كاهل أجهزة الدولة ودفع عجلة التنمية.


و أضاف رئيس الجامعة، بأن المبنى الملحق بالعيادات الخارجية سوف يكون على مساحة ٣٥٠٠ متر تقريباً ويتكون من دور أرضى و ٥ طوابق متكررة ويحتوى على مجموعة من المكاتب الادارية والمكتبة وقاعات اجتماعات لخدمة الأطباء و العاملين بالمستشفيات الجامعية.

و أوضح رئيس الجامعة ، بأن المبنى الملحق بالعيادات سوف يمثل إضافة هامة للمستشفيات الجامعية بقنا

توقيع اتفاق تعاون بين جنوب الوادى والمنطقة الجنوبية

 

توقيع اتفاق تعاون بين جنوب الوادى والمنطقة الجنوبية
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