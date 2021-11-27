رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح معرضا فنيا بكلية التربية النوعية

ضمن حملة الـ 16 يوم

افتتح الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، المعرض الفني لإبداعات طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية والذى نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة فى إطار حملة "الـ 16 يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي تقام اعتباراً من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر ضمن المبادرات الدولية لمنظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد، عميد كلية التربية النوعية.

وأبدى رئيس جامعة جنوب الوادى ، إعجابه بأعمال الطلاب الفنية وما قدموه في المعرض من منتجات فنية وابداعية تتناول رؤية فنية للمرأة في جوانب مختلفة.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى ، إلى أن الجامعة تهتم بقضايا المرأة فى المجتمع، حيث أنشأت الجامعة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة والتى تهدف الى حماية المرأة من كافة أشكال العنف وهى التى تقوم الآن بعمل مجموعة من الأنشطة والفعاليات خلال حملة الـ 16 يوم.



و أوضح رئيس جامعة جنوب الوادى ، بأن المعرض يضم أعمال فنية متنوعة مساهمة من طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية في حملة " الـ 16 يوم " حيث يضم لوحات فنية بمختلف المجالات والموضوعات التى توضح مواضع المرأة في الحياة كأم وربة منزل وعاملة وغيرها من الأعمال الفنية المتنوعة .

شهد افتتاح المعرض الدكتورة بدرية حسن، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عثمان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبد القادر ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى السعدى ، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا ، والدكتورة هالة خير سناري، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتور محمد السيد، المنسق العام للمعرض ، و وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية، ورقية علاء الدين بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ، وعدد كبير من الطلاب والمهتمين.

معرض مناهضة العنف ضد المرأة

معرض مناهضة العنف ضد المرأة

معرض مناهضة العنف ضد المرأة

معرض مناهضة العنف ضد المرأة