عايزيني افتحها مبوسة.. أحمد الفيشاوى يعلق على تقبيل زوجته فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي| شاهد

علق الفنان احمد الفيشاوى على تقبيل زوجته على السجادة الحمراء ، في فعاليات الحفل الإفتتاحي للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

وكتب احمد الفيشاوى عبر حسابة بموقع انستجرام “عايزيني افتحها مبوسة يا ولاد اللذين ...بس بحبكوا بردو ”.

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، الجمعة الماضية ، وحرص على التواجد عدد كبير من النجوم منهم: شريف منير، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها.

وشهد حفل الافتتاح عددا من اللقطات سواء كانت على السجادة الحمراء او داخل الحفل

قبلة أحمد الفيشاوي



وظهر أحمد الفيشاوي، على السجادة الحمراء في فعاليات الحفل الإفتتاحي للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بصحبة زوجته، حيث داعبه المصورون طالبين أن يقبل زوجته، قائلين: «بوسة بقى يا فشاوي»، ليقوم الفنان بتقبيل زوجته على السجادة الحمراء، فيطلب منه المصورون التكرار قائلين: «تاني تاني تاني».